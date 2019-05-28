Зеленський призначив нового секретаря РНБО: підписано указ

Президент України Володимир Зеленський призначив колишнього міністра фінансів України Олександра Данилюка секретарем Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України.

Відповідний указ №327/2019 був оприлюднений на сайті глави держави у вівторок, 28 травня.

"Призначити Данилюка Олександра Олександровича Секретарем Ради національної безпеки і оборони України", — йдеться в тексті указу.

Зеленський призначив Данилюка главою РНБО

Олександр Данилюк народився 22 липня 1975 року в місті Григоріопіль (Молдова). Закінчив Київський інститут інвестиційного менеджменту, Національний технічний університет (КПІ), а також Бізнес школу (МБА) у США. Обіймав такі посади:

Радник екс-президента України Віктора Януковича. З вересня 2010 року очолював Координаційний центр із упровадження економічних реформ.

З 17 липня 2014 року — постійний представник президента України в Кабінеті міністрів.

З 25 вересня 2015 року — заступник голови Адміністрації президента.

14 квітня 2016 року Верховна Рада затвердила новий склад Кабінету міністрів Гройсмана, Данилюк став міністром фінансів.

7 червня 2018 року його звільнили із займаної посади.

Олександ Данилюк Факти ICTV

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше кандидатуру Данилюка на посаду секретаря РНБО називав глава Адміністрації президента Андрій Богдан. За його словами, Данилюк — фахівець, який зможе провести низку необхідних реформ у сфері оборони та закупівель озброєння.

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