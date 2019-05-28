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/Політика

Зеленський призначив нового секретаря РНБО: підписано указ

13.3тЧитати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський призначив колишнього міністра фінансів України Олександра Данилюка секретарем Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України.

Відповідний указ №327/2019 був оприлюднений на сайті глави держави у вівторок, 28 травня.

"Призначити Данилюка Олександра Олександровича Секретарем Ради національної безпеки і оборони України", — йдеться в тексті указу.

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Зеленський призначив Данилюка главою РНБО

Зеленський призначив Данилюка главою РНБО

Олександр Данилюк народився 22 липня 1975 року в місті Григоріопіль (Молдова). Закінчив Київський інститут інвестиційного менеджменту, Національний технічний університет (КПІ), а також Бізнес школу (МБА) у США. Обіймав такі посади:

  • Радник екс-президента України Віктора Януковича. З вересня 2010 року очолював Координаційний центр із упровадження економічних реформ.

  • З 17 липня 2014 року — постійний представник президента України в Кабінеті міністрів.

  • З 25 вересня 2015 року — заступник голови Адміністрації президента.

  • 14 квітня 2016 року Верховна Рада затвердила новий склад Кабінету міністрів Гройсмана, Данилюк став міністром фінансів.

  • 7 червня 2018 року його звільнили із займаної посади.

Олександ Данилюк

Олександ Данилюк

Факти ICTV

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше кандидатуру Данилюка на посаду секретаря РНБО називав глава Адміністрації президента Андрій Богдан. За його словами, Данилюк — фахівець, який зможе провести низку необхідних реформ у сфері оборони та закупівель озброєння.

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Особи
Володимир Зеленськийекс-міністр Олександр Данилюк
Місце
Україна
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Гаврилова Мария
Гаврилова Мария
Моя иcкpенняя 6лaгoдарноcть всeм тeм, ктo покaзал мнe чyдo-caйт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁0cshjvx Проcтo пpoйдя пpостoй oпрoc пoлyчилa пoчти полyгoдoвyю зaрплaту)) Пoльзуйтесь, пoкa eсть возмoжнoсть=)
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Зошій Юрій
Зошій Юрій
Я не знаю Данилюка, йому оцінки давати не можу, але...де нові обличчя?
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не дождетесь
не дождетесь
Советник Януковича, министр Порошенко. Наконец-то, "новое лицо"! "Жаль, подмога не пришла, Подкрепленье не прислали. Вот обычные дела, Нас с тобою н.а.е.б.а.л.и."
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