Головна Новини
11 лютого • оновлено в 17:29
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Катерина Луговська

Зеленський звільнив Богдана та призначив нового главу Офісу президента

90.3т
Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади керівника Офісу президента. На його місце призначений Андрій Єрмак.

Відповідні документи були підписані 11 лютого та опубліковані на сайті глави держави. Богдана звільнили указом №46/2020, а указом №48/2020 своєю чергою призначили його наступника.

Новини
"Кожен сам за себе": стало відомо, як Богдан залишив Офіс президента

Ще одним документом Зеленський звільнив Єрмака з посади помічника президента України.

Зеленський звільнив Богдана та призначив нового главу Офісу президента

Зеленський звільнив Богдана та призначив нового главу Офісу президента
Зеленський звільнив Богдана та призначив нового главу Офісу президента
Зеленський звільнив Богдана та призначив нового главу Офісу президента

В Офісі президента офіційно прокоментували кадрові перестановки.

"Відсьогодні Офіс президента України очолює Андрій Єрмак. Попередній керівник Андрій Богдан подав у відставку. Офіс президента вдячний за його роботу протягом цих місяців", – сказано в заяві.

В ОП прокоментували заміну Богдана на Єрмака

В ОП прокоментували заміну Богдана на Єрмака

"Зміна керівника Офісу Президента України жодним чином не впливає на політичний курс держави. Попередуважливі реформи, і саме на цьому фокусується команда Володимира Зеленського. Офіс президента впевнений, що Андрій Єрмак впорається з довіреною йому відповідальністю", – додали в ОП.

Інформація про відставку Андрія Богдана з'явилася ввечері 10 лютого. Повідомлялося, що ще з вечора почали вивозити його речі з кабінету на вулиці Банковій. У понеділок у нього відбулася неприємна розмова з Володимиром Зеленським, після якої й було ухвалено рішення про звільнення. Вже після він зустрівся зі своїми заступниками, де й повідомив цю новину.

Варто зазначити, останні місяці всередині ОП тривала кулуарна війна. У ній брали участь два центри впливу – Андрій Богдан і радник глави держави Андрій Єрмак.

Сам Єрмак з початку президентства Володимира Зеленського виконував роль його особистого посланця та неофіційного міністра закордонних справ. Саме він організовував зустрічі з очільником США Дональдом Трампом, президентом Росії Володимиром Путіним у Парижі ("нормандський формат") та іншими високопоставленими іноземними лідерами.

Останнім часом саме Єрмак супроводжував Зеленського у всіх міжнародних поїздках, зокрема й під час скандального візиту в Оман.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Глава Верховної Ради Дмитро Разумков прокоментував інформацію про можливу відставку Богдана. Підтвердити дані він не зміг, проте заявив, що "можливо все".

  • У мережі на новину про "чергове звільнення" Богдана відреагували новими жартами й мемами.

  • Раніше вже з'являлися відомості про відставку Богдана. 1 серпня в мережі показали заяву, в якій Богдан нібито попросив звільнити його з посади. Незабаром він заявив, що подібні документи підписали всі співробітники ОП та про жодне звільнення не йдеться.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Автор
Катерина Луговська
Особи
Андрій Єрмак Андрій Богдан Володимир Зеленський
Поділитися у Facebook
41
Коментарі
338
315
Смішно
78
Цікаво
62
Сумно
92
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Иванов Иван
Иванов Иван
Побежали крысы))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Великий Кормчий
Великий Кормчий
Иванов Иван, догоняй собратьев Мыколка! )))))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
Украине уже пoxyй, какие марионетки и где будут. Все уже вперед на 20 лет продано, распилено и просто пpocpано. Там давно введено "внешнее управление".
Показать комментарий полностью
Ответить
2
4
bregovich mark
bregovich mark
Коломойский получил нож в спину!Интересные события ожидаются.Как скоро Беня выскажется об Зеленском в своем стиле????
Показать комментарий полностью
Ответить
5
1
Pimenov Vladimir
Pimenov Vladimir
bregovich mark, ...беня...будет сидеть...тихо-тихо, как мышка...
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новини політики

Топпублікації

Топблоги