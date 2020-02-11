Зеленський звільнив Богдана та призначив нового главу Офісу президента

Президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади керівника Офісу президента. На його місце призначений Андрій Єрмак.

Відповідні документи були підписані 11 лютого та опубліковані на сайті глави держави. Богдана звільнили указом №46/2020, а указом №48/2020 своєю чергою призначили його наступника.

Ще одним документом Зеленський звільнив Єрмака з посади помічника президента України.

В Офісі президента офіційно прокоментували кадрові перестановки.

"Відсьогодні Офіс президента України очолює Андрій Єрмак. Попередній керівник Андрій Богдан подав у відставку. Офіс президента вдячний за його роботу протягом цих місяців", – сказано в заяві.

В ОП прокоментували заміну Богдана на Єрмака

"Зміна керівника Офісу Президента України жодним чином не впливає на політичний курс держави. Попереду – важливі реформи, і саме на цьому фокусується команда Володимира Зеленського. Офіс президента впевнений, що Андрій Єрмак впорається з довіреною йому відповідальністю", – додали в ОП.

Інформація про відставку Андрія Богдана з'явилася ввечері 10 лютого. Повідомлялося, що ще з вечора почали вивозити його речі з кабінету на вулиці Банковій. У понеділок у нього відбулася неприємна розмова з Володимиром Зеленським, після якої й було ухвалено рішення про звільнення. Вже після він зустрівся зі своїми заступниками, де й повідомив цю новину.

Варто зазначити, останні місяці всередині ОП тривала кулуарна війна. У ній брали участь два центри впливу – Андрій Богдан і радник глави держави Андрій Єрмак.

Сам Єрмак з початку президентства Володимира Зеленського виконував роль його особистого посланця та неофіційного міністра закордонних справ. Саме він організовував зустрічі з очільником США Дональдом Трампом, президентом Росії Володимиром Путіним у Парижі ("нормандський формат") та іншими високопоставленими іноземними лідерами.

Останнім часом саме Єрмак супроводжував Зеленського у всіх міжнародних поїздках, зокрема й під час скандального візиту в Оман.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Глава Верховної Ради Дмитро Разумков прокоментував інформацію про можливу відставку Богдана. Підтвердити дані він не зміг, проте заявив, що "можливо все".

У мережі на новину про "чергове звільнення" Богдана відреагували новими жартами й мемами.

Раніше вже з'являлися відомості про відставку Богдана. 1 серпня в мережі показали заяву, в якій Богдан нібито попросив звільнити його з посади. Незабаром він заявив, що подібні документи підписали всі співробітники ОП та про жодне звільнення не йдеться.

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