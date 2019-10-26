Зеленський призначив нового главу Луганської ОДА: хто він

Президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Гайдая новим головою Луганської обласної держадміністрації.

Відповідний указ №767/2019 від 25 жовтня опублікували на сайті глави держави.

Він замінив на цій посаді Віталія Комарницького, який був на чолі області з липня 2019 року.

Новини Зеленський звільнив очільника Київської ОДА

Гайдай – уродженець Сєвєродонецька, депутат Мукачівської районної ради VII скликання, колишній голова Мукачівської райдержадміністрації. Він також працював у Обухівській районної державної адміністрації та в Київраді.

Новина оновлюється.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!