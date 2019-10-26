Зеленський призначив нового главу Луганської ОДА: хто він

Президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Гайдая новим головою Луганської обласної держадміністрації.
Відповідний указ №767/2019 від 25 жовтня опублікували на сайті глави держави.
Він замінив на цій посаді Віталія Комарницького, який був на чолі області з липня 2019 року.
Гайдай – уродженець Сєвєродонецька, депутат Мукачівської районної ради VII скликання, колишній голова Мукачівської райдержадміністрації. Він також працював у Обухівській районної державної адміністрації та в Київраді.
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Як повідомляв OBOZREVATEL:
5 липня президент України Володимир Зеленський призначив главою Луганської ОДА Віталія Комарницького.
Про Комарницький спливли скандальні факти. Так, він заснував релігійну громаду разом із "партнерами" з "ЛНР".
Також стало відомо, що син Комарницького проживає в Росії.
На засіданні Кабінету міністрів 20 жовтня було погоджено звільнення Віталія Комарницького з посади глави Луганської ОДА.
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