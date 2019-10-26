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26 жовтня • оновлено в 15:43
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Зеленський призначив нового главу Луганської ОДА: хто він

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Президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Гайдая новим головою Луганської обласної держадміністрації.

Відповідний указ №767/2019 від 25 жовтня опублікували на сайті глави держави.

Він замінив на цій посаді Віталія Комарницького, який був на чолі області з липня 2019 року.

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Гайдай – уродженець Сєвєродонецька, депутат Мукачівської районної ради VII скликання, колишній голова Мукачівської райдержадміністрації. Він також працював у Обухівській районної державної адміністрації та в Київраді.

Новина оновлюється.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Лугаська область
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