Зеленський призначив нового главу Держприкордонслужби: що про нього відомо

Президент України Володимир Зеленський призначив главою Державної прикордонної служби України Сергія Дейнеко.

Відповідний указ був опублікований на сайті Адміністрації президента 14 червня, але датований днем раніше.

"Призначити Дейнеко Сергія Васильовича головою Державної прикордонної служби України", — йдеться в указі.

Сергій Дейнеко Антикор

До цього головою служби був Петро Цигикал, який обіймав цю посаду з 2017-го по травень 2019 року, поки Зеленський не звільнив його з військової служби у запас.

Петро Цигикал ICTV

Сергій Дейнеко має звання полковника, з жовтня 2013-го командував Луганським прикордонним загоном.

У 2014 році був нагороджений орденом Богдана Хмельницького за мужність і героїзм, виявлені у ході війни на Донбасі.

За даними "5 каналу", Дейнеко у 2014 році фігурував у розслідуванні військової прокуратури щодо домовленостей із окупантами у Луганській області.

Такі дані були оприлюднені у пропагандистському фільмі терористів "Позивний Донбас". Найманці Росії стверджували, що нібито домовилися з командиром загону Луганщини про здачу зброї українськими військовими.

"Військова прокуратура навіть відкрила кримінальне провадження щодо здачі загону, але не довела справу до логічного завершення", — уточнили журналісти.

Згідно з декларацією Дейнеко за 2018 рік, коли він іще обіймав посаду заступника директора Департаменту оперативної діяльності Держприкордонслужби, у нього є двоє дітей і дружина.

Його син володіє квартирою в Умані Черкаської області на 31 м², а сам Сергій має право на користування квартирою у Києві на 91 м².

Також родина володіє двома автомобілями Nissan 2012 і 2017 років випуску і рахунками в ПриватБанку.

Як писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський призначив новим командувачем Національною гвардією України генерал-лейтенанта Миколи Балана. Також були призначені перший заступник і заступники.

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