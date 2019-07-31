Головна Новини
Мова Язык
Блоги Світ

/ Політика

Зеленський призначив нового главу Черкащини: хто він

Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський призначив новим главою Черкаської обласної державної адміністрації Ігоря Шевченка.

Про це він оголосив у рамках робочої поїздки до Черкас у середу, 31 липня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Зеленський закликав активістів звертатися до нового глави ОДА зі своїми проблемами і пообіцяв "поміняти його, якщо щось буде не так".

Новини
Зеленський призначив одногрупника Разумкова головою Київської ОДА. Фото
Ігор Шевченко

Ігор Шевченко

Facebook Світлани Лебідь

Відзначимо, відповідний указ уже з'явився на сайті глави держави.

Зеленський призначив нового главу Черкащини: хто він

Ігор Шевченко народився в 1972 році. Він юрист і підприємець. Закінчив Чорноморське вище військово-морське училище ім. Нахімова, Черкаський комерційний технікум за спеціальністю правознавство та Національний університет "Одеська юридична академія" за спеціальністю правознавство.

Як з'ясувалося з електронної декларації нового глави Черкащини за 2018 рік, у нього є квартира в Росії. Також він володіє на правах співвласника нежитловим приміщенням та земельною ділянкою в країні-агресорі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський призначив новим головою Львівської ОДА Маркіяна Мальського.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
18
5
Смішно
3
Цікаво
2
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel