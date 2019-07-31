Зеленський призначив нового главу Черкащини: хто він

Президент України Володимир Зеленський призначив новим главою Черкаської обласної державної адміністрації Ігоря Шевченка.

Про це він оголосив у рамках робочої поїздки до Черкас у середу, 31 липня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Зеленський закликав активістів звертатися до нового глави ОДА зі своїми проблемами і пообіцяв "поміняти його, якщо щось буде не так".

Ігор Шевченко Facebook Світлани Лебідь

Відзначимо, відповідний указ уже з'явився на сайті глави держави.

Ігор Шевченко народився в 1972 році. Він юрист і підприємець. Закінчив Чорноморське вище військово-морське училище ім. Нахімова, Черкаський комерційний технікум за спеціальністю правознавство та Національний університет "Одеська юридична академія" за спеціальністю правознавство.

Як з'ясувалося з електронної декларації нового глави Черкащини за 2018 рік, у нього є квартира в Росії. Також він володіє на правах співвласника нежитловим приміщенням та земельною ділянкою в країні-агресорі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський призначив новим головою Львівської ОДА Маркіяна Мальського.

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