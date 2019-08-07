Зеленський призначив людей для повернення Донбасу: всі подробиці

Президент України Володимир Зеленський затвердив склад Комісії з питань правової політики, яка працюватиме над реінтеграцією Донбасу.

Про це йдеться на офіційному сайті глави держави.

У документі зазначено, що до складу Комісії входитимуть 83 особи, яких поділять на шість робочих груп: із питань підготовки пропозицій про внесення змін до Конституції України; розвитку законодавства про організацію судової влади і здійснення правосуддя; розвитку кримінального права; реформування кримінальної юстиції; розвитку юридичної освіти; реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Зокрема, до складу Комісії увійшли професор кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка Михайло Буроменський, заступник керівника Офісу президента Руслан Рябошапка, суддя Європейського суду з прав людини у відставці Володимир Буткевич і представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський.

Робочу групу з питань розвитку законодавства щодо організації судової влади та здійснення правосуддя очолив ректор Національної школи суддів України, доктор юридичних наук Микола Оніщук.

Робочу групу з питань реформування кримінального права очолив академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор Юрій Баулін.

Володимир Зеленський

Робочу групу з питань реформування кримінальної юстиції очолив заступник Генерального прокурора України в 2015-2016 роках Віталій Касько.

Робочу групу з питань розвитку юридичної освіти очолила віцепрезидент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор Наталія Кузнєцова.

Робочу групу з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій очолив постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим, кандидат юридичних наук, доцент Антон Кориневич.

Крім них, до складу цієї комісії увійшла ексомбудсмен, представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань у Тристоронній контактній групі для досягнення цілей мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької і Луганської областей Валерія Лутковська, а також правозахисники, судді, адвокати та прокурори.

Ще до складу Комісії увійшли міжнародні консультанти і спостерігачі, наприклад, політичний радник Програми розвитку ООН в Україні, голова Донецького і Луганського зонального офісу Представництва Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Гаспар Бергман, спеціальний представник Генерального секретаря Ради Європи для України Режі Брійя, представник представництва Європейського Союзу в Україні, координатор сектору "Верховенство права і боротьба з корупцією" Манфредас Лімантас та інші.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що проблема повернення Україні анексованого Криму і окупованій частині Донбасу не наважується законами.

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