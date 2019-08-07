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Зеленський призначив людей для повернення Донбасу: всі подробиці

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Президент України Володимир Зеленський затвердив склад Комісії з питань правової політики, яка працюватиме над реінтеграцією Донбасу.

Про це йдеться на офіційному сайті глави держави.

У документі зазначено, що до складу Комісії входитимуть 83 особи, яких поділять на шість робочих груп: із питань підготовки пропозицій про внесення змін до Конституції України; розвитку законодавства про організацію судової влади і здійснення правосуддя; розвитку кримінального права; реформування кримінальної юстиції; розвитку юридичної освіти; реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Зокрема, до складу Комісії увійшли професор кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка Михайло Буроменський, заступник керівника Офісу президента Руслан Рябошапка, суддя Європейського суду з прав людини у відставці Володимир Буткевич і представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський.

Робочу групу з питань розвитку законодавства щодо організації судової влади та здійснення правосуддя очолив ректор Національної школи суддів України, доктор юридичних наук Микола Оніщук.

Робочу групу з питань реформування кримінального права очолив академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор Юрій Баулін.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Робочу групу з питань реформування кримінальної юстиції очолив заступник Генерального прокурора України в 2015-2016 роках Віталій Касько.

Робочу групу з питань розвитку юридичної освіти очолила віцепрезидент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор Наталія Кузнєцова.

Робочу групу з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій очолив постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим, кандидат юридичних наук, доцент Антон Кориневич.

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Крім них, до складу цієї комісії увійшла ексомбудсмен, представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань у Тристоронній контактній групі для досягнення цілей мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької і Луганської областей Валерія Лутковська, а також правозахисники, судді, адвокати та прокурори.

Ще до складу Комісії увійшли міжнародні консультанти і спостерігачі, наприклад, політичний радник Програми розвитку ООН в Україні, голова Донецького і Луганського зонального офісу Представництва Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Гаспар Бергман, спеціальний представник Генерального секретаря Ради Європи для України Режі Брійя, представник представництва Європейського Союзу в Україні, координатор сектору "Верховенство права і боротьба з корупцією" Манфредас Лімантас та інші.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що проблема повернення Україні анексованого Криму і окупованій частині Донбасу не наважується законами.

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Тема
Війна на Донбасі
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Донбас
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Очередная бестолковая шобла бездельников,типа "правительства Крыма в изгнании" !!!!!!)))))))))))
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
И какие шаги они сделали? Арестовали всех замешанных в убийствах и разжигании гражданской войны, направили в Москву делегацию для заключения новых торговых соглашений, денонсировали евроассоциацию, подготовили поправки в Конституцию для федерализации и установления русского языка как государственного? Что конкретно для НАСТОЯЩЕГО объединения Украины и Донбасса они будут делать?
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Карпов Стас
Карпов Стас
Хотели бы - давно уже конфликт остановили бы.
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