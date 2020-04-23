Зеленський призначив головою Закарпаття контррозвідника: що про нього відомо

Президент України Володимир Зеленський призначив Олексія Петрова головою Закарпатської обласної державної адміністрації.

Відповідний указ №151 з'явився на сайті глави держави в четврег, 22 квітня. "Призначити Петрова Олексія Геннадійовича головою Закарпатської ОДА", – сказано в документі.

Олексій Петров uzhgorod.in

Разом з тим, указом №150 від 17 квітня Зеленський звільнив Петрова з посади начальника Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області.

Відомо, що з 2017 по 2019 рік Петров очолював Департамент контррозвідки СБУ. З цієї посади його звільнили 27 серпня 2019 року і призначили начальником Управління СБУ в Кіровоградській області.

10 жовтня 2015 року за участь в АТО п'ятий президент України Петро Порошенко нагородив Петрова Орденом Данила Галицького.

Також новий голова Закарпатської ОДА має звання заслуженого юриста України, є професором, доктором юридичних наук і керує навчально-науковим інститутом СБУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський планував представити Петрова під час свого робочого візиту на Закарпаття 16 квітня, але тоді знайомство регіону з новим головою з невідомих причин не відбулося.

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