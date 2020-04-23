Головна Новини
23 квітня • оновлено в 15:09
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Зеленський призначив головою Закарпаття контррозвідника: що про нього відомо

2.7т
Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський призначив Олексія Петрова головою Закарпатської обласної державної адміністрації.

Відповідний указ №151 з'явився на сайті глави держави в четврег, 22 квітня. "Призначити Петрова Олексія Геннадійовича головою Закарпатської ОДА", – сказано в документі.

Зеленський призначив головою Закарпаття контррозвідника: що про нього відомо

Олексій Петров

Олексій Петров

uzhgorod.in

Разом з тим, указом №150 від 17 квітня Зеленський звільнив Петрова з посади начальника Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області.

Відомо, що з 2017 по 2019 рік Петров очолював Департамент контррозвідки СБУ. З цієї посади його звільнили 27 серпня 2019 року і призначили начальником Управління СБУ в Кіровоградській області.

Зеленський призначив головою Закарпаття контррозвідника: що про нього відомо

10 жовтня 2015 року за участь в АТО п'ятий президент України Петро Порошенко нагородив Петрова Орденом Данила Галицького.

Також новий голова Закарпатської ОДА має звання заслуженого юриста України, є професором, доктором юридичних наук і керує навчально-науковим інститутом СБУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський планував представити Петрова під час свого робочого візиту на Закарпаття 16 квітня, але тоді знайомство регіону з новим головою з невідомих причин не відбулося.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна Ужгород
Тег
Служба безпеки України
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
2
Смішно
12
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Известно, что агент ФСБ.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Політика

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 7170.

    Вилікувалися: 504. Померли: 187.

  • У світі захворіли майже 2,6 мільйони осіб, загинули – понад 182 тисячі.

  • МОЗ назвало причину різкого спалаху коронавірусу в Україні.

  • Названий новий осередок коронавірусу в тілі людини, який залишається надовго.

  • В Італії планують тестувати засіб від подагри для лікування COVID-19.

Новини політики

Топпублікації

Топблоги