Зеленський призначив главу Держуправління справами на час карантину

Головою Державного управління справами став Ігор Лисий, який до цього був заступником і виконуючим обов'язки керівника відомства.

Про це йдеться в указі президента України Володимира Зеленського №566/2020 від 14 грудня, опублікованому на сайті глави держави.

З Лисим буде укладено контракт, згідно з яким його приймуть на державну службу на час дії карантину в країні.

"Призначити Лисого Ігоря Васильовича керівником Державного управління справами з 15 грудня 2020 року шляхом укладення контракту про проходження державної служби на період дії карантину", – йдеться в документі.

Іншим указом №565/2020 від 14 грудня Зеленський звільнив Лисого з посади заступника глави Державного управління справами, а також звільнив його від виконання обов'язків керівника відомства.

Ігор Лисий народився в Тернопільській області. Він був віцемером Кам'янця-Подільського, а також керував заводом продовольчих товарів в цьому місті. Пізніше він очолив правління "Кримської фруктової компанії", а потім був гендиректором міжнародного дитячого центру "Артек".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Державне управління справами витратило 723 тисячі грн на закупівлю сувенірних годин. За даними журналістів, договір був укладений без використання електронної системи.