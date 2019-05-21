ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
БлогиСвіт

/Політика

Зеленський призначив главу Адміністрації президента: хто він

89.4тЧитати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський призначив свого радника з юридичних питань Андрія Богдана главою Адміністрації президента.

Відповідний указ з'явився на сайті глави держави.

"Відповідно до частини третьої статті 106 Конституції України, враховуючи пункт 2 частини третьої статті 3 Закону України "Про державну службу" постановляю: призначити Богдана Андрія Йосиповича головою Адміністрації президента України", – йдеться в документі.

Новини
"Він гарна людина": радник Зеленського розповів про зв'язок із Луценком
Зеленський призначив главу Адміністрації президента: хто він
Андрій Богдан

Андрій Богдан

focus.ua

Зеленський також призначив першого заступника Богдана. Ним став Сергій Трофімов.

Посади заступників голови АП обійняли Юрій Костюк, Олена Зеркаль, Кирило Тимошенко і Руслан Рябошапка.

Зеленський призначив главу Адміністрації президента: хто він
Зеленський призначив главу Адміністрації президента: хто він
Зеленський призначив главу Адміністрації президента: хто він
Зеленський призначив главу Адміністрації президента: хто він
Зеленський призначив главу Адміністрації президента: хто він

Андрій Богдан – адвокат, який представляє, крім Зеленського, також українського олігарха Ігоря Коломойського.

Саме через це США нібито були проти призначення Богдана. Так, зазначається, що Зеленському телефонував спецпредставник Держдепу з питань України Курт Волкер із рекомендацією не довіряти йому посаду глави АП. Однак президент до поради не прислухався.

Зеленський призначив главу Адміністрації президента: хто він

Раніше юрист займав різні посади в уряді. Зокрема, він працював заступником міністра Кабінету міністрів – урядовим уповноваженим із питань антикорупційної політики. Згодом цю посаду скасували. У 2013 році Богдана повторно призначили уповноваженим Кабміну в сфері боротьби з корупцією.

Зазначимо: бізнес-партнер і друг Зеленського Сергій Шефір заявляв, що призначення Богдана на посаду глави АП може серйозно вдарити по новообраному президенту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що СБУ, найімовірніше, очолить керівник передвиборчого штабу Зеленського Іван Баканов.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Особи
Андрій БогданВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Адміністрація Президента
Поділитися у Facebook
38
Коментарі
779
40
Смішно
33
Цікаво
207
Сумно
274
Треш
Опублікувати коментар
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Sorokin Andrew
Sorokin Andrew
мои поздравления. Єто ЗЕ кричало о расследовании Небесной сотни, а наделе пристроило на теплое местечко одного из виновников растрела..... уже ворье из команды яныка потянулось НА Окраину. Интересно - в каком статусе вернется легитим? ЗЕ вернет булаву с ивнинениями? воистину. страна идиотов.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Станкевичус Лілія
Станкевичус Лілія
Коломойський пред'явив українцям рахунок. А ви думали, що він працював головою Дніпропетровської обладміністрації в якості патріота - волонтера? Тепер ми за все заплатимо. З процентами. Дебільні виборці Зеленського, Чорнобиль вам настільки знизив імунітет, що ваші мізки наскрізь проїла зелена пліснява коломойського. Поки плюси вас гіпнотизуть, коломойський з наших кишень копійку за копійкою плюсує на свої рахунки.
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0
Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Всё просто...это друг Коломойского)))И только
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0

Блоги / думки