Зеленський призначив главу Адміністрації президента: хто він

Президент України Володимир Зеленський призначив свого радника з юридичних питань Андрія Богдана главою Адміністрації президента.

Відповідний указ з'явився на сайті глави держави.

"Відповідно до частини третьої статті 106 Конституції України, враховуючи пункт 2 частини третьої статті 3 Закону України "Про державну службу" постановляю: призначити Богдана Андрія Йосиповича головою Адміністрації президента України", – йдеться в документі.

Андрій Богдан focus.ua

Зеленський також призначив першого заступника Богдана. Ним став Сергій Трофімов.

Посади заступників голови АП обійняли Юрій Костюк, Олена Зеркаль, Кирило Тимошенко і Руслан Рябошапка.

Андрій Богдан – адвокат, який представляє, крім Зеленського, також українського олігарха Ігоря Коломойського.

Саме через це США нібито були проти призначення Богдана. Так, зазначається, що Зеленському телефонував спецпредставник Держдепу з питань України Курт Волкер із рекомендацією не довіряти йому посаду глави АП. Однак президент до поради не прислухався.

Раніше юрист займав різні посади в уряді. Зокрема, він працював заступником міністра Кабінету міністрів – урядовим уповноваженим із питань антикорупційної політики. Згодом цю посаду скасували. У 2013 році Богдана повторно призначили уповноваженим Кабміну в сфері боротьби з корупцією.

Зазначимо: бізнес-партнер і друг Зеленського Сергій Шефір заявляв, що призначення Богдана на посаду глави АП може серйозно вдарити по новообраному президенту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що СБУ, найімовірніше, очолить керівник передвиборчого штабу Зеленського Іван Баканов.

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