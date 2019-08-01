Зеленський призначив главою ДУС ексдиректора команди КВН "Вінницькі перці"

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення колишнього директора команди КВН "Вінницькі перці" Сергія Борзова главою Державного управління справами (ДУС).

Відповідний документ з'явився на сайті глави держави 1 серпня. Згідно з указом, Борзов отримав свою посаду на певний термін.

"Призначити Борзова Сергія Сергійовича керівником Державного управління справами з 1 серпня 2019 року строком на п'ять років з оплатою праці відповідно до законодавства", – йдеться в документі.

У ДУС Сергій Сергійович працював ще з 2014 року. У 2015 він протягом року був виконуючим обов'язки глави відомства, потім знову отримав цю посаду при шостому президентові України Володимиру Зеленському, пише "Інформатор".

Сергій Борзов здобував освіту на історичному факультеті Вінницького державного педагогічного університету ім. Коцюбинського, з 2006 по 2011 був директором команди КВН "Вінницькі перці".

Сергій Борзов "Інформатор"

З 2011 і протягом року був директором команди КВН Збірна України, працював в ТОВ "Телевізійне творче об'єднання Олександр Масляков і Компанія".

Крім самого глави ДУС, до КВН причетний його тесть, Наум Баруля, який 10 років очолював компанію Маслякова. Після початку війни на Донбасі він покинув свій пост і створив в Україні "Лігу сміху", – програму, де Володимир Зеленський тривалий час був ведучим.

Дружина Борзова, Ірина, на дострокових парламентських виборах пройшла в парламент від партії "Слуга народу" по 14-му округу у Вінницькій області.

Ірина Борзова

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