Зеленський призначив глав Одеської та Харківської ОДА. Фото

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 27 листопада, підписав укази про призначення голів Одеської та Харківської обласних державних адміністрацій.

Одеську ОДА очолив Сергій Гриневецький, Харківську – Айна Тимчук. Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

Глава країни зустрівся з політиками та вручив їм службові посвідчення. "Зеленський висловив надію, що [Одеська] область буде розвиватися, адже вона є рідною для Гриневецького, і він як ніхто знає всі питання і потреби краю", – сказано в повідомленні ОП.

На зустрічі з Тимчук президент висловив надію, що Харківська область досягне нових щаблів розвитку.

В ОП нагадали, що Гриневецький народився в 1957 році в селі Лужанка Тарутинського району Одеської області. У 1979 році закінчив Одеський технологічний інститут холодильної промисловості (інженер-механік). У 1985 році – Українську сільськогосподарську академію (факультет "Механізація сільського господарства").

Має стаж роботи 38 років. Був народним депутатом України VI і VII скликань, депутат Одеської обласної ради з листопада 2020 року. Має почесні грамоти Кабінету міністрів і Верховної Ради, державні нагороди.

Указ глави держави ОП

Кандидатуру Гриневецького на цей пост Кабмін затвердив 11 листопада.

Гриневецький і Зеленський ОП

Що стосується Тимчук, то вона народилася в 1973 році в Дніпропетровську (тепер Дніпро). У 1995-му закінчила Дніпропетровський державний університет за спеціальністю "Управління трудовими ресурсами", а в 2004 році – Дніпропетровський регіональний інститут держуправління Національної академії державного управління при президенті України за спеціальністю "Державне управління".

У 1997-2000 роках працювала у виконкомі Дніпропетровської міської ради. З 2003 до 2006 року – заступниця голови Дніпропетровської обласної ради. Депутатка Дніпропетровської облради V скликання. У 2010-2014 роках – заступниця Харківського міського голови.

У різні роки була заступницею голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації, до призначення на посаду голови Харківської ОДА працювала керівницею апарату Дніпропетровської облдержадміністрації. Нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня.

Зеленський і Тимчук ОП

Більш детально про Тимчук, а також її декларацію, читайте за посиланням.

Указ глави держави ОП

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Зеленський 25 листопада підписав указ про призначення головою Миколаївської обласної держадміністрації Віталія Кіма.