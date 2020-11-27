Зеленський призначив глав Одеської та Харківської ОДА. Фото

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 27 листопада, підписав укази про призначення голів Одеської та Харківської обласних державних адміністрацій.

Одеську ОДА очолив Сергій Гриневецький, Харківську – Айна Тимчук. Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

Глава країни зустрівся з політиками та вручив їм службові посвідчення. "Зеленський висловив надію, що [Одеська] область буде розвиватися, адже вона є рідною для Гриневецького, і він як ніхто знає всі питання і потреби краю", – сказано в повідомленні ОП.

На зустрічі з Тимчук президент висловив надію, що Харківська область досягне нових щаблів розвитку.

В ОП нагадали, що Гриневецький народився в 1957 році в селі Лужанка Тарутинського району Одеської області. У 1979 році закінчив Одеський технологічний інститут холодильної промисловості (інженер-механік). У 1985 році – Українську сільськогосподарську академію (факультет "Механізація сільського господарства").

Має стаж роботи 38 років. Був народним депутатом України VI і VII скликань, депутат Одеської обласної ради з листопада 2020 року. Має почесні грамоти Кабінету міністрів і Верховної Ради, державні нагороди.

Кандидатуру Гриневецького на цей пост Кабмін затвердив 11 листопада.

Що стосується Тимчук, то вона народилася в 1973 році в Дніпропетровську (тепер Дніпро). У 1995-му закінчила Дніпропетровський державний університет за спеціальністю "Управління трудовими ресурсами", а в 2004 році – Дніпропетровський регіональний інститут держуправління Національної академії державного управління при президенті України за спеціальністю "Державне управління".

У 1997-2000 роках працювала у виконкомі Дніпропетровської міської ради. З 2003 до 2006 року – заступниця голови Дніпропетровської обласної ради. Депутатка Дніпропетровської облради V скликання. У 2010-2014 роках – заступниця Харківського міського голови.

У різні роки була заступницею голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації, до призначення на посаду голови Харківської ОДА працювала керівницею апарату Дніпропетровської облдержадміністрації. Нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня.

Більш детально про Тимчук, а також її декларацію, читайте за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Зеленський 25 листопада підписав указ про призначення головою Миколаївської обласної держадміністрації Віталія Кіма.