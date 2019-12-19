Зеленський призначив нового посла України в США

Президент України Володимир Зеленський призначив Володимира Єльченка Надзвичайним і Повноважним Послом України в США.

Про це сповіщає указ глави держави №911/2019, передає пресслужба ОПУ.

"Призначити Єльченка Володимира Юрійовича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Сполучених Штатах Америки", – йдеться у документі.

Зазначимо, що указом №910/2019 Зеленський звільнив Єльченка з посади Постійного представника України при Організації Об'єднаних Націй та Надзвичайного і Повноважного Посла України на Ямайці.

Додамо, що новим Постійним представником України при ООН президент указом №916/2019 призначив Сергія Кислицю.

Володимир Єльченко

Володимир Єльченко народився 27 червня 1959 року у Києві. У 1981 році Єльченко закінчив факультет міжнародних відносин та міжнародного права КНУ ім. Т. Шевченка.

Дипломатичну кар'єру у протокольному відділі МЗС УРСР Єльченко почав відразу після закінчення вишу. З 1986 року працював другим секретарем українського представництва в ООН.

У 90-х роках у Києві обіймав посаду першого секретаря міжнародних організацій МЗС України. З 1997 по 2001 рік Єльченко виконував обов'язки постійного представника України в ООН.

Володимир Єльченко

У 2000-2001 Єльченко був заступником міністра закордонних справ Анатолія Зленка. Пізніше кілька років працював у секретаріаті МЗС, був секретарем міністерства, а в 2003-2005 рр. – першим заступником міністра Костянтина Грищенка.

5 року п'ять років був послом України в Австрії, з 2010 по 2015 рік обіймав посаду посла України в Росії. Того ж року знову став постпредом України в ООН.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 липня президент Володимир Зеленський звільнив Валерія Чалого з посади посла України в США.

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