Зеленський привітав воїнів Повітряних сил ЗСУ й зачепив тему миру

Президент України Володимир Зеленський привітав особовий склад і ветеранів Повітряних сил ЗСУ з професійним святом, яке вони відзначають 2 серпня.

У своєму зверненні глава держави зачепив тему миру в країні та важливість для цього саме військовослужбовців ПС ЗСУ. Воно опубліковано в його Telegram-каналі.

"Національні Повітряні сили незалежної України надійно захищають спокій наших громадян з 1992 року, продовжуючи славетну історію української авіації. Наша легенда – Іван Микитович Кожедуб – найрезультативніший льотчик-винищувач в авіації союзників часів Другої світової війни. Дякуємо за те, що ви гідно продовжуєте традиції Повітряних сил. Ваші наполегливість і самовідданість за час війни на Донбасі стали опорою Збройних сил України", – звернувся президент до військових.

Зеленський висловив слова шани героям, які загинули, захищаючи свободу і незалежність України. Він підкреслив, що вони продовжують захищати українців, ставши для країни янголами-охоронцями на небі, а тому на землі земляки не мають права їх підвести. З нагоди професійного свята президент запропонував кожному українцю поглянути на небо та подякувати героям, поплескавши їм у долоні.

"У дитинстві багато з нас мріяли стати льотчиками. Бути льотчиком – це щоденно з гідністю виконувати важливі та відповідальні завдання. Бути льотчиком – це вдень і вночі захищати повітряні кордони нашої держави. Бути льотчиком – це бути гордістю нації. Без українського неба не буде миру та перемоги на українській землі! Слава Повітряним силам Збройних сил України! Слава Україні!" – наголосив Зеленський.

Звернення Зеленського (Telegram-канал Zelenskiy/Official)

Як писав OBOZREVATEL, 2 серпня в Україні відзначають День Повітряних сил ЗСУ. Свято було встановлено 2007 року указом президента Віктора Ющенка, "...враховуючи значення Повітряних Сил Збройних сил України у забезпеченні обороноздатності держави".