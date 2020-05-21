Зеленські привітали українців із Днем вишиванки яскравим фото
Президент України Володимир Зеленський привітав співвітчизників із Всесвітнім днем вишиванки.
На офіційному каналі президента у Telegram опублікували фото глави держави разом із дружиною Оленою. Обоє були вдягнені у яскраві вишиванки (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця).
"Із Всесвітнім днем вишиванки!", – підписано фото.
Як додали у пресслужбі Офісу президента у Telegram, до Всесвітнього дня вишиванки президент і перша леді відправили подарунки лідерам країн світу – традиційні українські вишивані сорочки. Символічні подарунки, які несуть у собі частину української історії та культури, отримали президенти та перші леді Сполучених Штатів Америки, Французької Республіки, Канади, Республіки Польща, Турецької Республіки та інших країн.
"21 травня Україна відзначає День вишиванки – свято, покликане берегти й шанувати давні традиції нашого народу. Вишиванка – самобутній код нашого етносу із зашифрованими в оригінальних орнаментах оберегами та символами. Зі щирим серцем хочемо поділитися з вами частинкою української історії та автентики", – написали Зеленські в супровідному листі.
Нагадаємо, 21 травня в Україні відзначається День вишиванки. Це свято було засноване не так давно – у 2006 році, але за цей час встигло стати популярним не лише в нашій країні, а й за кордоном.Переглянути інтерактивний контент на obozrevatel.comПереглянути інтерактивний контент на obozrevatel.com
Як повідомляв OBOZREVATEL, у середу, 20 травня 2020 року, в першу річницю інавгурації, президент України Володимир Зеленський провів велику пресконференцію, під час якої підбив підсумки року на посаді глави держави.