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13 листопада • оновлено в 22:48
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"Вас запишуть в історію": Зеленський пошепки привітав "слуг народу" за землю. Відеопослання з авто

4.6т
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Президент України Володимир Зеленський у середу, 13 листопада, після успішного ухвалення в Верховній Раді законопроєкту про ринок землі записав відеозвернення до народних депутатів від фракції "Слуга народу".

Ролик опублікували на Telegram-каналі "Темний лицар" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Я хочу подякувати кожному нашому депутату від "Слуги народу". Сьогодні була дуже важка робота. Ми зараз іще навіть не усвідомлюємо, що ви скасували дійсно економічне рабство", – пошепки заявив президент у салоні автомобіля.

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Зеленський пошепки привітав "слуг народу" за землю

Зеленський пошепки привітав "слуг народу" за землю

На думку Зеленського, це рішення залишиться в історії і змінить хід подій у державі.

"Кожен українець стане власником своєї землі. Я думаю, це обов'язково запишуть у підручники історії, автором якої сьогодні став кожен із вас. Дякую", – додав президент.

Особа, що ховається під ніком "Темний лицар", не оцінила посил глави держави. "Вперше чую, щоб майбутніх рабів гордо називали власниками", – прокоментував автор.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Ірина Кулініч Ірина Кулініч
Тема
Ринок землі в Україні
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
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Chekurda Taras
Chekurda Taras
Цинизму нет предела. Считаю, что, если ничего не поменяется , то для Украины это плохо закончится.
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
колониальный проституированный режим где бл* дство и продажа Родины основная идеология!
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
Mega Death, украинцы - это русские проживающие вна Украине и которые убили в себе русского. Сама этимология слова Русские это РУС-С-КИЕва. Кто? - Русы С Киева. Но возглавляет всё самое отрицательное и противное, как и сейчас с вопросом продажи Украины - это ев.реи...
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Mega Death
Mega Death
Красноармеец Киевский, Это и есть истинное украинство. Ленин со Сталиным и Хрущев с Брежневым, зря старались . Украинство вылезло из схронов
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
гореть вам в аду, колониальные служебные мрази, во главе с зиц-председателем.
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