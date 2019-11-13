"Вас запишуть в історію": Зеленський пошепки привітав "слуг народу" за землю. Відеопослання з авто

Президент України Володимир Зеленський у середу, 13 листопада, після успішного ухвалення в Верховній Раді законопроєкту про ринок землі записав відеозвернення до народних депутатів від фракції "Слуга народу".

Ролик опублікували на Telegram-каналі "Темний лицар" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Я хочу подякувати кожному нашому депутату від "Слуги народу". Сьогодні була дуже важка робота. Ми зараз іще навіть не усвідомлюємо, що ви скасували дійсно економічне рабство", – пошепки заявив президент у салоні автомобіля.

Зеленський пошепки привітав "слуг народу" за землю

На думку Зеленського, це рішення залишиться в історії і змінить хід подій у державі.

"Кожен українець стане власником своєї землі. Я думаю, це обов'язково запишуть у підручники історії, автором якої сьогодні став кожен із вас. Дякую", – додав президент.

Особа, що ховається під ніком "Темний лицар", не оцінила посил глави держави. "Вперше чую, щоб майбутніх рабів гордо називали власниками", – прокоментував автор.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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