"Вас запишуть в історію": Зеленський пошепки привітав "слуг народу" за землю. Відеопослання з авто

Президент України Володимир Зеленський у середу, 13 листопада, після успішного ухвалення в Верховній Раді законопроєкту про ринок землі записав відеозвернення до народних депутатів від фракції "Слуга народу".
Ролик опублікували на Telegram-каналі "Темний лицар" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
"Я хочу подякувати кожному нашому депутату від "Слуги народу". Сьогодні була дуже важка робота. Ми зараз іще навіть не усвідомлюємо, що ви скасували дійсно економічне рабство", – пошепки заявив президент у салоні автомобіля.
Зеленський пошепки привітав "слуг народу" за землю
На думку Зеленського, це рішення залишиться в історії і змінить хід подій у державі.
"Кожен українець стане власником своєї землі. Я думаю, це обов'язково запишуть у підручники історії, автором якої сьогодні став кожен із вас. Дякую", – додав президент.
Особа, що ховається під ніком "Темний лицар", не оцінила посил глави держави. "Вперше чую, щоб майбутніх рабів гордо називали власниками", – прокоментував автор.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Раніше українці вийшли з протестом проти відкриття ринку землі.
Зеленський звернувся до українців, пояснивши, навіщо потрібен продаж земель.
12 листопада в Верховній Раді не відбулися голосування за законопроєкт про ринок землі через розбіжності всередині фракції "Слуга народу".
Верховна Рада 13 листопада 240 голосами підтримала законопроєкт про ринок землі (2178-10) у першому читанні. Так, уже в жовтні 2020 року, якщо парламентарії встигнуть до кінця року розглянути законопроєкт у другому читанні, українці зможуть продавати і купувати землю.
Політики негативно відреагували на рішення "Слуги народу". Зокрема, ВО "Батьківщина" заявила про перехід в опозицію.
Про те, що змінить для України рішення про відкриття ринку землі, читайте в нашому ексклюзиві.
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