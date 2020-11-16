Зеленський привітав Санду з перемогою на виборах президента і сказав, чого чекає

Мирослав Семенюк Політика 08:55, 16.11.2020 Оновлено: 09:11, 16.11.2020

Президент України Володимир Зеленський привітав Майю Санду з перемогою на виборах президента Молдови.

Своє привітання він опублікував у Twitter, висловивши надію на те, що відносини між країнами зміцняться.

"Сподіваюся на подальше зміцнення відносин між Україною та Молдовою для європейського майбутнього наших народів", – написав Зеленський.

Скрин Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL, Майя Санду перемогла на виборах президента Молдови, які пройшли в неділю, 15 листопада.

У 2012-15 роках Санду обіймала пост міністра освіти. З 8 червня до 12 листопада 2019 року була прем'єр-міністеркою країни.

Відзначимо, що в липні 2019 року Санду відвідала Україну з робочим візитом, у межах якого відбулася зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Про те, що вона говорила про Україну, читайте за посиланням.

Коментувати
Політика

Дивіться також

Карантин не має жодного сенсу, поки носії вірусу не контрольовані

Санду обрали президентом Молдови: що вона говорила про Україну

Бродський: у лікарнях немає місць із киснем, а Ляшко піариться в мережі

У Харкові та на Сумщині випав перший сніг. Фото та відео

Трамп відмовився визнати поразку на виборах, звинувативши Байдена в махінаціях: йому відповіли