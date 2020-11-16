Зеленський привітав Санду з перемогою на виборах президента і сказав, чого чекає

Президент України Володимир Зеленський привітав Майю Санду з перемогою на виборах президента Молдови.

Своє привітання він опублікував у Twitter, висловивши надію на те, що відносини між країнами зміцняться.

"Сподіваюся на подальше зміцнення відносин між Україною та Молдовою для європейського майбутнього наших народів", – написав Зеленський.

Скрин Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL, Майя Санду перемогла на виборах президента Молдови, які пройшли в неділю, 15 листопада.

У 2012-15 роках Санду обіймала пост міністра освіти. З 8 червня до 12 листопада 2019 року була прем'єр-міністеркою країни.

Відзначимо, що в липні 2019 року Санду відвідала Україну з робочим візитом, у межах якого відбулася зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Про те, що вона говорила про Україну, читайте за посиланням.