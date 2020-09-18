Зеленський привітав євреїв із Рош га-Шана та пояснив обмеження в'їзду
Президент України Володимир Зеленський привітав євреїв із юдейським Новим роком Рош га-Шана та пояснив, що традиційне святкування цього свята стало неможливим через коронавірус.
Своє звернення глава держави оприлюднив на офіційному Telegram-каналі, висловивши сподівання, що вже у 2021 році життя повернеться до звичного русла.
"Шановна єврейська громадо України та всі, хто святкує Рош га-Шана! Прийміть мої сердечні вітання з нагоди нового 5781 року. Для вас ці дні завжди є часом для осмислення життя, самоаналізу та духовного налаштування на наступний рік. Сподіваємось, що для всіх нас він буде легшим, ніж рік, що минає", – написав Зеленський.
Президент наголосив, що задля безпеки життя та здоров’я людей, що є найвищою цінністю, Україна була змушена обмежити масові заходи у країні, зокрема й частину традиційного відзначення юдейського Нового року.
"Але в Києві, Дніпрі, Умані, Єрусалимі, Нью-Йорку та в інших місцях планети єврейський народ молиться за мир і добробут для всього людства. Ми дякуємо всім за розуміння та взаємодію у важливих питаннях безпеки людей", – звернувся Зеленський до євреїв.
"Віримо, що разом ми обов’язково зможемо подолати всі виклики, що постали перед нами, і наступного року повернутися до звичного ритму життя. Бажаю кожному з вас щасливого й солодкого Нового року!" – підсумував він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Україна ввела низку обмежень в Умані на час святкування єврейського Нового року.
На український кордон із Білоруссю тим часом прибули тисячі хасидів. З ними особисто зустрівся очільник ДПСУ Сергій Дейнеко й закликав поважати закони та правила України.
Через спроби іноземних громадян проникнути на територію України на кордон із Білоруссю стягнули резерви Державної прикордонної служби, а також підрозділи Нацполіції, НГУ і Державної служби з надзвичайних ситуацій.
17 вересня хасиди виконали Гімн України на кордоні з Білоруссю, сподіваючись, що їх усе ж пропустять до Умані.
Однак у МВС наголосили, що влада України не робитиме виняток для паломників-хасидів і не скасує заборону на в'їзд, запроваджену до кінця вересня.
18 вересня приблизно 600 паломників-хасидів організовано покинули нейтральну смугу на кордоні з Україною та поїхали вглиб Білорусі.
Водночас близько 2,5 тисячі хасидів встигли приїхати до Умані до заборони й 18 вересня почали святкувати Рош га-Шана.