Зеленський привітав євреїв з Рош га-Шана та пояснив обмеження в'їзду

Президент України Володимир Зеленський привітав євреїв із юдейським Новим роком Рош га-Шана та пояснив, що традиційне святкування цього свята стало неможливим через коронавірус.

Своє звернення глава держави оприлюднив на офіційному Telegram-каналі, висловивши сподівання, що вже у 2021 році життя повернеться до звичного русла.

"Шановна єврейська громадо України та всі, хто святкує Рош га-Шана! Прийміть мої сердечні вітання з нагоди нового 5781 року. Для вас ці дні завжди є часом для осмислення життя, самоаналізу та духовного налаштування на наступний рік. Сподіваємось, що для всіх нас він буде легшим, ніж рік, що минає", – написав Зеленський.

Президент наголосив, що задля безпеки життя та здоров’я людей, що є найвищою цінністю, Україна була змушена обмежити масові заходи у країні, зокрема й частину традиційного відзначення юдейського Нового року.

"Але у Києві, Дніпрі, Умані, Єрусалимі, Нью-Йорку та в інших місцях планети єврейський народ молиться за мир і добробут для всього людства. Ми дякуємо всім за розуміння та взаємодію у важливих питаннях безпеки людей", – звернувся Зеленський до євреїв.

"Віримо, що разом ми обов’язково зможемо подолати всі виклики, що постали перед нами, і наступного року повернутися до звичного ритму життя. Бажаю кожному з вас щасливого й солодкого Нового року!" – підсумував він.

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