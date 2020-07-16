Зеленський привітав бухгалтерів України й підкреслив їхній вплив на економіку

Марина Ліснічук Політика 11:09, 16.07.2020

Президент Володимир Зеленський привітав українців із Днем бухгалтера й аудитора, підкресливши, що люди цієї професії теж впливають на економіку країни.

Він зазначив, що їхній професіоналізм допоможе прискоренню економічних і соціальних перетворень в Україні. Звернення глави держави з нагоди цього професійного свята опублікувано на сайті ОПУ.

"Щиро вітаю вас з професійним святом – Днем бухгалтера і аудитора. Формування прозорої, якісної та неупередженої інформації про фінансовий стан і результати діяльності суб'єктів господарювання, забезпечення належного виконання їхніх обов'язків перед державою є запорукою фінансової спроможності бізнесу в майбутньому, довіри з боку партнерів, а також необхідною умовою його розвитку і стабільного функціонування економіки в цілому", – зазначив Зеленський.

Також він додав, що від фінансової звітності підприємств, яку здійснюють бухгалтери, і її перевірки аудиторами залежать доходи держави.

"Упевнений, що ваш високий професіоналізм, знання та досвід дозволять належним чином реагувати на виклики, що сприятиме зростанню інвестиційної привабливості українських підприємств, прискорення економічних і соціальних перетворень в Україні. Бажаю всім вам міцного здоров'я, миру, благополуччя і нових звершень", – йдеться у привітанні президента.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський вирішив замінити всі правоохоронні підрозділи, які займаються розслідуванням економічних злочинів, на єдиний орган фінансових розслідувань.

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