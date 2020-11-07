Зеленський привітав Байдена з перемогою на виборах у США

Президент України Володимир Зеленський, а також очільник ОП Андрій Єрмак привітали демократа Джо Байдена з перемогою на виборах глави США.

Повідомлення українського лідера з'явилося увечері 7 листопада на Twitter-сторінці. Єрмак привітав американського політика у Facebook.

Зазначимо, офіційних результатів голосування американців поки немає. Крім того, чинний глава Сполучених Штатів Дональд Трамп планує оскаржити підсумки, посилаючись на можливі фальсифікації.

Зеленський почав свій пост, привітавши Байдена й обрану віце-президентку США Камалу Харріс.

Як сказав президент, дружба США й України "стає тільки міцніше".

"Україна з оптимізмом дивиться в майбутнє стратегічного партнерства зі Сполученими Штатами. Україна і США завжди співпрацювали в області безпеки, торгівлі, інвестицій, демократії, боротьби з корупцією", – написав Зеленський.

Скриншот

Єрмак зі свого боку запросив Байдена та Харріс до України.

"Наші країни розділяє океан, втім, нас нерозривно об'єднують спільні цінності та прагнення захищати і просувати свободу і демократію. Будемо раді бачити вас у Києві!" – написав глава Офісу президента.

Скриншот

Більш детально про вибори в США читайте в нашій трансляції за посиланням.

Як писав OBOZREVATEL, Трамп став 11-м американським главою, який, згідно з попередніми даними, програв вибори на вищий пост у країні. Список інших президентів, які не змогли переобратися на другий термін, читайте тут.