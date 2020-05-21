Зеленський присвоїв звання Героя України загиблому полковнику поліції Губанову
Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" загиблому полковнику поліції Сергію Губанову.
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України. Відповідний указ голова держави підписав 21 травня.
"Сергій Губанов загинув, захищаючи державний суверенітет і територіальну цілісність України. Ми втратили легендарного командира батальйону "Луганськ-1". Сергій Губанов був одним із тих луганських міліціонерів, які весною 2014-го не зрадили присязі на вірність Україні. Він мріяв, щоб над Луганськом знову замайорів синьо-жовтий прапор. Настане день, і ця мрія обов’язково здійсниться. Вічна пам'ять нашому герою!" – відзначено у повідомленні.
Батальон "Айдар" у Facebook повідомив, що прощання з комбатом відбудеться в п'ятницю, 22 травня, о 10:00 біля Луганського обласного академічного українського музично-драматичного театру за адресою: Сєвєродонецьк, Бульвар Дружби народів 21.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Луганській області під час виконання завдання командування штабу ООС у результаті вибуху помер полковник поліції Сергій Губанов, ще троє правоохоронців отримали поранення.
Також OBOZREVATEL опублікував подробиці про легендарного командира "Луганськ-1" Сергія Губанова, який трагічно загинув на завданні.
Відомо, що прокуратура Луганської області порушила кримінальне провадження за фактом підриву на міні бійців батальйону патрульної служби поліції особливого призначення "Луганськ-1", у результаті чого загинув Губанов.