Зеленський присвоїв звання Героя України загиблому полковнику поліції Губанову

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" загиблому полковнику поліції Сергію Губанову.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України. Відповідний указ голова держави підписав 21 травня.

Сергій Губанов НПУ

"Сергій Губанов загинув, захищаючи державний суверенітет і територіальну цілісність України. Ми втратили легендарного командира батальйону "Луганськ-1". Сергій Губанов був одним із тих луганських міліціонерів, які весною 2014-го не зрадили присязі на вірність Україні. Він мріяв, щоб над Луганськом знову замайорів синьо-жовтий прапор. Настане день, і ця мрія обов’язково здійсниться. Вічна пам'ять нашому герою!" – відзначено у повідомленні.

Указ Зеленського

Батальон "Айдар" у Facebook повідомив, що прощання з комбатом відбудеться в п'ятницю, 22 травня, о 10:00 біля Луганського обласного академічного українського музично-драматичного театру за адресою: Сєвєродонецьк, Бульвар Дружби народів 21.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Луганській області під час виконання завдання командування штабу ООС у результаті вибуху помер полковник поліції Сергій Губанов, ще троє правоохоронців отримали поранення.

Також OBOZREVATEL опублікував подробиці про легендарного командира "Луганськ-1" Сергія Губанова, який трагічно загинув на завданні.

Відомо, що прокуратура Луганської області порушила кримінальне провадження за фактом підриву на міні бійців батальйону патрульної служби поліції особливого призначення "Луганськ-1", у результаті чого загинув Губанов.