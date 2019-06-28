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Зеленський присвоїв звання Герой України трьом людям: хто вони

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Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Герой України трьом ліквідаторам аварії на Чорнобильській атомній електростанції.

Як йдеться в указі глави держави №468-2019, старший інженер-механік реакторного цеху ДП "Чорнобильська АЕС" в 1983-1989 роках Олексій Ананенко, старший інженер турбінного цеху атомної електростанції в 1986 році Валерій Беспалов і начальник зміни цього ж підприємства в 1976- 2005 роках Борис Баранов (посмертно) удостоєні найвищої державної нагороди за героїзм і самовіддані дії, проявлені при ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, що сталася 26 квітня 1986 року.

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У документі зазначається, що "всі троє, ризикуючи життям, запобігли можливому другому вибуху на ЧАЕС".

"Олексій Ананенко, Валерій Беспалов і Борис Баранов спустилися в басейн-барботер під зруйнованим реактором і відкрили запірні клапани, щоб звільнити його від води. Завдяки цьому вдалося уникнути контакту розплавленого ядерного матеріалу з водою, в результаті якого з високою ймовірністю міг статися повторний вибух" , – йдеться в указі.

Зеленський присвоїв звання Герой України трьом людям: хто вони

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський надав українське громадянство особам, які захищали суверенітет і незалежність нашої країни.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
ЧАЕС
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