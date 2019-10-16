"Зеленський почув": Тука розкрив ефект Майдану на президента

Екс-заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука вказав на ознаки того, що президент України Володимир Зеленський прислухався до думки громадян України, які виступають проти реалізації "формули Штайнмаєра".

"Я хочу вірити, що Зеленський все-таки почув думку тієї частини суспільства, яка категорично не сприймає його кроки із залучення України в так звану формулу Штайнмаєра", – сказав він OBOZREVATEL, коментуючи список вимог України, озвучений за підсумками чергової зустрічі Тристоронньої контактної групи.

Говорячи про причини подібних заяв, він припустив: "Для того щоб красиво вийти з ситуації, що склалася, щоб не продемонструвати суспільству свою – умовно – слабкість, хоча я це слабкістю не вважаю, Зеленський таким чином вирішив змінити дискурс, який він вів до того".

Володимир Зеленський

"Я дуже хочу сподіватися, що ця пропозиція української сторони в Тристоронній контактній групі свідчить про зміну загального вектора", – підкреслив Тука.

У той же час він констатував: "Але я поки що не бачу передумов для того, щоб Росія погодилася реалізовувати такий план".

Нагадаємо, прес-секретар Леоніда Кучми Дарка Оліфер в своєму Facebook озвучила основні вимоги України в контексті виконання політичної частини Мінських домовленостей, серед яких – розпуск "Л/ДНР" і вихід тимчасово окупованих територій з рублевої зони.

Як писав OBOZREVATEL, 14 жовтня в Києві пройшли масові акції протесту під гаслом "Ні капітуляції!"

15 жовтня Тристороння контактна група по мирному врегулюванню конфлікту на Донбасі на засіданні у вівторок не змогла домовитися про розведення військ і обмін полоненими.

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