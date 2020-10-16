Зеленський прилетів із візитом до Турції: перші деталі

Obozrevatel
Obozrevatel
Політика
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  • Україна і Туреччина розвивають взаємовигідне співробітництво

  • Країни створили спільне підприємство у сфері високоточної зброї та аерокосмічних технологій

  • Його мета – серійне виробництво нових зразків сучасного озброєння для обох армій

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський 16 жовтня розпочав робочий візит до Турецької Республіки.

Як повідомила пресслужба глави держави, він проведе зустріч з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Сторони обговорять широкий спектр питань взаємин між Україною й Туреччиною. Також буде підписано низку двосторонніх документів, уточнили в повідомленні.

Як повідомив OBOZREVATEL, Туреччина відкрила найбільше у своїй історії родовище природного газу в Чорному морі. За словами Ердогана, його обсяг сягає 320 млрд кубометрів.

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