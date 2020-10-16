Зеленський прилетів із візитом до Турції: перші деталі

Президент України Володимир Зеленський 16 жовтня розпочав робочий візит до Турецької Республіки.

Як повідомила пресслужба глави держави, він проведе зустріч з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Сторони обговорять широкий спектр питань взаємин між Україною й Туреччиною. Також буде підписано низку двосторонніх документів, уточнили в повідомленні.

Як повідомив OBOZREVATEL, Туреччина відкрила найбільше у своїй історії родовище природного газу в Чорному морі. За словами Ердогана, його обсяг сягає 320 млрд кубометрів.