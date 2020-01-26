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26 січня • оновлено в 20:55
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Зеленський прилетів до Польщі: з'явилося перше фото і подробиці

3.1т
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Президент України Володимир Зеленський прилетів до Польщі.

Як інформує пресслужба глави держави, робочий візит триватиме два дні.

"Глава держави візьме участь в пам'ятних заходах в м Освенцімі, приурочених до 75-ї річниці визволення концтабору Освенцим-Біркенау", – сказано в повідомленні.

Зеленський прилетів до Польщі

Зеленський прилетів до Польщі

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За прикладом Криму і Донбасу: в Польщі попередили Європу про загрозу Росії

Також Зеленський зустрінеться з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Дуда і Зеленський

Дуда і Зеленський

Як писав OBOZREVATEL, недавно в Росії зробили важливу заяву про нову зустріч Зеленського з Путіним. Це сталося після того, як їм "не вдалося переговорити" під час візиту до Ізраїлю.

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Автор
Кирило Лютий
Особи
Володимир Зеленський Анджей Дуда
Місце
Польща
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Федоров Федор
Федоров Федор
Сольётся с Душой и подудит в его дуду. А потом вместе будут выть про СССР и Россию. Можете заскринить коммент. Так и будет. В Израиле духа не хватило у обоих. Потому и не явились туда на церемонию.
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
Польская гиена и гиеныш с криком "сугс"
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