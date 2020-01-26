Зеленський прилетів до Польщі: з'явилося перше фото і подробиці

Президент України Володимир Зеленський прилетів до Польщі.

Як інформує пресслужба глави держави, робочий візит триватиме два дні.

"Глава держави візьме участь в пам'ятних заходах в м Освенцімі, приурочених до 75-ї річниці визволення концтабору Освенцим-Біркенау", – сказано в повідомленні.

Зеленський прилетів до Польщі ОП

Також Зеленський зустрінеться з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Дуда і Зеленський

Як писав OBOZREVATEL, недавно в Росії зробили важливу заяву про нову зустріч Зеленського з Путіним. Це сталося після того, як їм "не вдалося переговорити" під час візиту до Ізраїлю.

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