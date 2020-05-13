Зеленський прийшов у Раду та звернувся до нардепів

Президент України Володимир Зеленський прибув до Верховної Ради та виступив зі зверненням до нардепів.

Його промова була присвячена банківському закону 2571-д, що повинен стабілізувати економіку країни, а також подяці лікарям, які борються з коронавірусом (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Перш за все я б хотів, щоб ми підтримали тих людей, які захищають сьогодні життя та здоров'я кожного українця, і поаплодували нашим медикам. Я не буду дуже довго. Думаю, що й так питання банківського закону дуже затягнулося. Медики захищають життя та здоров'я наших українців, військові захищають суверенітет, територіальну цілісність і життя. Вони – Герої. Сьогодні є питання захисту нашої економіки", – сказав Зеленський.

Володимир Зеленський Скриншот відео

"Скажу вам дуже просто: думаю, що впродовж моєї каденції, найважливіше – впродовж вашої каденції, буде декілька важливих історичних законів, які повинні об'єднувати всю країну, всі партії. Я хотів би, щоби саме так сьогодні пройшло голосування. Я звертаюся до вас із повагою і хочу, щоб ви підтримали законопроєкт, який повинен захистити українську економіку. Принаймні повинен захистити її та допомогти Україні саме зараз", – звернувся президент до нардепів.

Зеленський у Раді Офіс президента України

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