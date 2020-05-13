Головна Новини
13 травня • оновлено в 17:06
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Зеленський прийшов у Раду та звернувся до нардепів

13т
Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський прибув до Верховної Ради та виступив зі зверненням до нардепів.

Його промова була присвячена банківському закону 2571-д, що повинен стабілізувати економіку країни, а також подяці лікарям, які борються з коронавірусом (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Перш за все я б хотів, щоб ми підтримали тих людей, які захищають сьогодні життя та здоров'я кожного українця, і поаплодували нашим медикам. Я не буду дуже довго. Думаю, що й так питання банківського закону дуже затягнулося. Медики захищають життя та здоров'я наших українців, військові захищають суверенітет, територіальну цілісність і життя. Вони – Герої. Сьогодні є питання захисту нашої економіки", – сказав Зеленський.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Скриншот відео

"Скажу вам дуже просто: думаю, що впродовж моєї каденції, найважливіше – впродовж вашої каденції, буде декілька важливих історичних законів, які повинні об'єднувати всю країну, всі партії. Я хотів би, щоби саме так сьогодні пройшло голосування. Я звертаюся до вас із повагою і хочу, щоб ви підтримали законопроєкт, який повинен захистити українську економіку. Принаймні повинен захистити її та допомогти Україні саме зараз", – звернувся президент до нардепів.

Зеленський у Раді

Зеленський у Раді

Офіс президента України

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
53
64
Смішно
26
Цікаво
3
Сумно
23
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ш. Олег
Ш. Олег
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2020/5/13/0ed7674fc9401966e98c59f4bcb54937-full.png
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Політика

Коронавірус. Найважливіше

Новини політики

Топпублікації

Топблоги