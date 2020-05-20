Зеленський прийшов на пресконференцію та сказав, чому пустили не всіх. Перші кадри

Тимур Григоренко Політика 10:50, 20.05.2020 Оновлено: 11:16, 20.05.2020

Президент України Володимир Зеленський почав свою річну пресконференцію і пояснив, чому не всіх журналістів акредитували.

"Я готовий відповідати на всі запитання, але у нас в країні близько 40 тисяч журналістів. Тому на наступну пресконференцію очікуємо від журналістської спільноти пропозицій, як я можу спілкуватися з усіма журналістами. Пропонуйте інший формат спілкування", – сказав глава держави.

Зазначимо, що через пандемію COVID-19 кількість місць для журналістів було обмежено.

OBOZREVATEL веде текстову онлайн-трансляцію пресконференції.

Новина оновлюється...

Коментувати
Політика

Дивіться також

Пресконференція Зеленського до року президентства: всі подробиці та онлайн-трансляція

"Слуги народу" зібралися на закрите засідання: ухвалені перші рішення

Турция отказывается от российского газа

Річницю відзначать на небесах, 13-річна дівчинка осиротіла. Деталі фатальної трагедії з подружжям на Житомирщині

"Результат є!" Зеленський підбив підсумки першої зустрічі з Путіним