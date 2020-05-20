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20 травня • оновлено в 12:15
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Зеленський прийшов на пресконференцію та сказав, чому пустили не всіх. Перші кадри

6.6т
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Президент України Володимир Зеленський почав свою річну пресконференцію і пояснив, чому не всіх журналістів акредитували.

"Я готовий відповідати на всі запитання, але у нас в країні близько 40 тисяч журналістів. Тому на наступну пресконференцію очікуємо від журналістської спільноти пропозицій, як я можу спілкуватися з усіма журналістами. Пропонуйте інший формат спілкування", – сказав глава держави.

Зазначимо, що через пандемію COVID-19 кількість місць для журналістів було обмежено.

OBOZREVATEL веде текстову онлайн-трансляцію пресконференції.

Зеленський прийшов на пресконференцію та сказав, чому пустили не всіх. Перші кадри
Зеленський прийшов на пресконференцію та сказав, чому пустили не всіх. Перші кадри

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Пресконференція Зеленського 2020
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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