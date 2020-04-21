Зеленський прийшов до влади на брехні і веде Україну до прірви – Герасимов

Співголова фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов заявив, що за рік, що минув після президентських виборів, стало очевидно, що у Володимира Зеленського не справляються з викликами і завданнями, які постають перед державою.

Про це він сказав у ефірі телеканалу "Прямий". На його переконання, Зеленський "прийшов до влади на брехні".

"Що цей рік довів? Цей рік ще раз показав, що Зеленський прийшов до влади на брехні. Причому на брехні двох типів. Перша брехня була, коли брехали про Порошенка. І в тому числі і їхня команда. І друга брехня – це так звані обіцянки, починаючи від 4 тисяч доларів зарплати для вчителів і закінчуючи дуже багатьма іншими темами", – нагадав Герасимов.

"Друге, що показав і довів чітко цей рік, що рік тому Україна втратила професійну владу, яку поважали у світі. І яка впевнено доклала виклики, що стояли перед країною. І яка тримала в повній напрузі українських ворогів. Кожного місяця некомпетентні і непрофесійні дії команди Зеленського ведуть Україну до прірви", – наголосив співголова "Європейської солідарності".

Він нагадав, що рік тому Зеленський отримав економіку, яка зростала, натомість вже восени почалися кризові явища, які тепер посилює епідемія коронавірусу.

"Коли люди отримали профіцит бюджету, десятки мільярдів гривень на рахунках, коли отримали великі золотовалютні резерви. Коли отримали економіку на зростанні, коли вони отримали боєздатну армію. І за декілька місяців в них дірка в бюджеті майже 300 мільярдів – в мене виникає велике питання", – зазначив Герасимов.

"За їх логікою, коли за попередньої влади з бюджету "крали", чомусь було і на підвищення пенсій, і на озброєння армії, і на оборонну промисловість, і на зарплати. Прийшли нібито чесні. І десь гроші поділись", – констатував Герасимов.

Народний депутат також нагадав, що саме при Зеленському почалися переслідування учасників Майдану.

"Ви подивіться, що зараз робиться. Відпускають "беркут" і у той же самий час підозри висувають активістам Майдану, замість того, щоб висувати тим, хто вбивав людей на Майдані", – обурився Герасимов.

"Після них треба буде швидко і професійно приймати глибокі серйозні рішення. Ситуація настільки загрозлива, що сьогодні Україна потребує не піар лідера, який буде виступати по телевізору. А вона потребує професійну фахову людину, яка зможе швидко витягнути Україну з тієї прірви, куди вона зараз навіть не котиться, а летить. Єдиною альтернативою оцій недолугій некомпетентній владі є саме Порошенко. Подивіться всі останні соціологічні дослідження. Люди починають прозрівати, і вони бачать альтернативою саме Порошенка", – переконаний Герасимов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Герасимов заявив, що для ухвалення банківського закону Верховній Раді необхідно спочатку подолати перешкоди для підписання змін до Регламенту, а потім ще заново розглянути поправки до закону.