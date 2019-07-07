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Зеленський прийняв важливі рішення щодо ВМС України: підсумки візиту в Одесу

18.2тЧитати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський прибув в Одеську область для святкування Дня Військово-Морських сил Збройних сил України та проведення українсько-американських командно-штабних навчань Sea Breeze – 2019.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

"Наша спільна мета - це сильні, оснащені сучасними кораблями, озброєнням і технікою Військово-морські сили України. На цьому шляху ми відчуваємо вагому підтримку з боку наших міжнародних друзів і партнерів, які сьогодні стоять з вами в одному строю", – звернувся до моряків Зеленський.

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Також під час виступу президент вшанував хвилиною мовчання пам'ять морських піхотинців, які загинули в результаті обстрілу санітарного автомобіля поблизу населеного пункту Водяне - старшого матроса Сергія Майбороду і санітарного інструктора Ірину Шевченко.

Ще Зеленський вручив семи українським військовим морякам державні нагороди за особисту мужність, проявлену в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов'язку та з нагоди Дня Військово-Морських сил Збройних сил України. Так, нагороди отримали лейтенант Руслан Люшуков, капітан 2-го рангу Володимир Бєльський, капітан-лейтенант Василь Гирба, капітан 2-го рангу Андрій Агапітов, капітан 1-го рангу Анатолій Квасов, капітан 3-го рангу В'ячеслав Симоненко і мічман Данило Махівській.

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Також гарант взяв участь в церемонії присвоєння почесного найменування "Імені контр-адмірала Михайла Бєлінського" 36-ї окремої бригади морської піхоти, а також "Імені віце-адмірала Володимира Безкоровайного" - Військово-морському ліцею, про що був виданий відповідний указ.

Відзначимо, що після Зеленсікй відвідав місця стоянки фрегата "Торонто" ВМС Канади, есмінця "Дункан" ВМС Великобританії, українського десантно-штурмового катера "Станіслав", а також фрегата "Гетьман Сагайдачний" ВМС Збройних сил України.

Володимир Зеленський в Одесі

Володимир Зеленський в Одесі

Прес-служба президента

Володимир Зеленський в Одесі

Володимир Зеленський в Одесі

Прес-служба президента

Володимир Зеленський в Одесі

Володимир Зеленський в Одесі

Прес-служба президента

Володимир Зеленський в Одесі

Володимир Зеленський в Одесі

Прес-служба президента

Володимир Зеленський в Одесі

Володимир Зеленський в Одесі

Прес-служба президента

Володимир Зеленський в Одесі

Володимир Зеленський в Одесі

Прес-служба президента

Володимир Зеленський в Одесі

Володимир Зеленський в Одесі

Прес-служба президента

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський заявив, що разом зі своєю командою він робить все для якнайшвидшого звільнення українських військовополонених моряків, які утримуються Російською Федерацією.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
УкраїнаОдеса
Тег
ВМС України
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Merzlyakov Almerzlyakov
Merzlyakov Almerzlyakov
Мне помнится, в Николаеве делали такие корабли, что у многих очко играло и до сих пор играет. Взять "крейсер Варяг", который продали Китаю на металл, который китайцы довели до ума и теперь у многих ихних соседей что-то вибрирует внутри!
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Livesey David
Livesey David
А что это укерские моряки все в белых тапках, заранее готовятся, что ли? ))
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Це не патриотично,надо было выступать на фоне броневанного катера ""Лубны"".
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