Зеленський прийняв у партію журналістів "1+1": названі імена "слуг народу"

Кандидатами в народні депутати від партії президента України Володимира Зеленського на дострокових виборах до Верховної Ради стали відразу два журналіста телеканалу "1+1".

Йдеться про ведучого програми "Гроші" Олександра Дубинського і кореспондента ТСН Ольгу Василевську-Смаглюк, які будуть балотуватися по мажоритарних округах. Про це OBOZREVATEL стало відомо з власних джерел.

Так, Дубинського висунули по 94 округу на Київщині. Його колега також включена в списки по мажоритарному округу в Київській області.

Олександр Дубинський iamir.info

Ольга Василевська-Смаглюк Українські новини

Відзначимо також, що по округу, по якому раніше обирався скандально відомий бізнесмен-втікач Олександр Онищенко, балотується його дружина гімнастка Ганна Різатдінова.

Ганна Різатдінова celz.ru

Всього партія "Слуга народу" планує висунути 199 кандидатів у народні депутати по одномандатних округах. Робота над списками ще не закінчена, проте стали відомі перші імена: по 31 округу (Кривий Ріг, Дніпропетровська область) буде балотуватися Юрій Корявченков (кварталівець Юзик), по 25 округу (Дніпро) – блогер Максим Бужанський. За 201 округу в Києві буде балотуватися лікар-аннстезіолог Максим Перебийніс, і по 218 округу (Київ) – Максим Гурін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, політична партія "Слуга народу" президента України Володимира Зеленського 9 червня провела свій вирішальний з'їзд, на якому оприлюднила і затвердила список кандидатів у загальномандатному та одномандатному округах.

У першу двадцятку політсили увійшли Дмитро Разумков, Руслан Стефанчук, Ірина Венедиктова, Давид Арахамія, Галина Янченко, Михайло Федоров, Олександр Корнієнко, Анастасія Красносільська, Олександр Ткаченко, Жан Беленюк, Сергій Бабак, Владислав Криклій, Олена Шуляк, Дмитро Наталуха, Єлизавета Ясько, Олексій Воржель, Андрій Герус, Михайло Радуцький, Денис Монастирський і Данило Гетьманцев.

Якщо ви маєте в своєму розпорядженні інформацією про скандальні факти з біографії кандидатів, представлених у списках політичних партій на вибори-2019 до Верховної Ради, просимо повідомляти редакцію. Зробимо світ кращим разом!

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