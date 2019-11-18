Президент України Володимир Зеленський їздив додому в гості до колишнього генпрокурора України Юрія Луценка під час виборів.

Про зустріч розповів сам Луценко "Українській правді". Він додав, що зберіг із Зеленським хороші людські стосунки, проте тріщина в них пішла через недоречні політичні жарти у "Кварталі".

"Я тоді, скажімо так, висловив своє негативне бачення до мультфільму "Казкова Русь". Юлю вони там зображували в аморальному такому вигляді. Тобто, коли жінка сидить у в'язниці, сальні сексуальні жарти, з моєї точки зору, є табу. Чесно кажучи, напевно, після тієї розмови у нас тріщина пішла в наших стосунках. Тому що потім багато кварталівських номерів стали такими – політично кілерськими. Може, згадайте, що вони робили з Яценюком? "Перевізник", здається, називалося це?" – розповів Луценко.

"Ми зустрічалися кілька разів, коли я був у ГПУ. У процесі виборів я кілька разів бачився з паном Зеленським і паном Богданом. До оголошення про похід на вибори, здається, десь у листопаді, і після оголошення. Це були цікаві події. Навіть у мене вдома зустрічалися", – додав він.

Луценко підкреслив, що потім не бачився з жодним із кандидатів.

"Але коли почалася вже спека, то я не зустрічався ні з ким із кандидатів. Словом, я робив своє. Моє завдання полягало в одному – щоб вибори були без використання правоохоронної структури, без системи підкупу, яка могла бути використана, ось і все", – заявив ексгенпрокурор.

Зеленський приїжджав додому до Луценка під час виборів УП

Тепер же президент і колишній генпрокурор час від часу бачаться.

"Я вважаю, що у нас нормальні людські стосунки. Принаймні, він про це мене запевнив на останніх наших офіційних зустрічах. У нас були десь 3-4 великі зустрічі, коли я був генпрокурором – я йому розповідав взагалі все, що відбувалося в ГПУ", – підсумував Луценко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Луценко заявив, що з часу інавгурації Володимира Зеленського змушував себе ходити на роботу, хоча і раніше перебувати в стінах Генпрокуратури йому було некомфортно.

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