Зеленський приїхав з візитом на Хмельниччину: що буде перевіряти

Тимур Григоренко Політика 13:41, 3.06.2020 Оновлено: 13:54, 3.06.2020

Президент України Володимир Зеленський прибув до Хмельницької області з робочою поїздкою.

Глава держави пробуде в регіоні протягом двох днів – 3-4 червня, повідомляє пресслужба ОПУ.

У середу, 3 червня, Зеленський ознайомиться з ходом реалізації проєкту "Велике будівництво" на Хмельниччині. Також президент зустрінеться з представниками бізнесу Хмельницької області та відвідає лабораторію мікробіологічних досліджень.

Володимир Зеленський

У четвер, 4 червня, гарант ознайомиться з ходом капітального ремонту автомобільної дороги М12.

Крім того, у Зеленського запланована зустріч за участю Президента з питань розвитку туризму.

Зеленський в Хмельницькій області
ОПУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Володимир Зеленський провів зустріч з керівниками вищих навчальних закладів України.

Але також Зеленський проігнорував річницю Томосу про автокефалію ПЦУ.

Коментувати
Політика

Дивіться також

ЗСУ знищили найманця Росії після атаки на Донбасі

ФСБ оприлюднила відео викрадення та допиту українського воїна в Криму: у ЗСУ заявили про фейк

На Київщині на початку літа раптово випав град: мережу здивувало відео

Не тільки миші зерно з'їли: в МВС викрили нову схему в Держрезерві

Ракета Маска успішно повернулася на космодром. Фото