Зеленський приїхав на Закарпаття: перевіряє військових. Відео

Політика 12:10, 16.04.2020 Оновлено: 12:55, 16.04.2020

Президент України Володимир Зеленський приїхав із робочим візитом до Закарпатської області.

Як повідомила пресслужба Офісу президента, Зеленський ознайомився зі станом будівництва військового містечка для розміщення підрозділів 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Володимир Зеленський
Пресслужба Офісу президента

Після цього він спостерігатиме за проведенням навчання із ротно-тактичними групами 80-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 квітня Володимир Зеленський відвідав зону Операції об'єднаних сил на Донбасі, де заявив, що військові через пандемію коронавірусу COVID-19 живуть "у червоному режимі".

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