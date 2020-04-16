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16 квітня • оновлено в 13:23
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Зеленський приїхав на Закарпаття: перевіряє військових. Відео

4.1т
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Президент України Володимир Зеленський приїхав із робочим візитом до Закарпатської області.

Як повідомила пресслужба Офісу президента, Зеленський ознайомився зі станом будівництва військового містечка для розміщення підрозділів 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Пресслужба Офісу президента

Після цього він спостерігатиме за проведенням навчання із ротно-тактичними групами 80-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 квітня Володимир Зеленський відвідав зону Операції об'єднаних сил на Донбасі, де заявив, що військові через пандемію коронавірусу COVID-19 живуть "у червоному режимі".

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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Усрагабонская клоунада.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Зачем проверять опущенцев.
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Приехал? На летаке?)
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