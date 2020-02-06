Зеленський переконав "слуг" проголосувати за ринок землі

Президент України Володимир Зеленський прибув до Верховної Ради України, де сьогодні розглядатиметься законопроєкт про ринок землі. Президент прийшов на засідання фракції "Слуга народу" й умовив депутатів підтримати земельну реформу.

Як повідомляє кореспондент OBOZREVATEL, зустріч глави держави з СН тривала 45 хвилин. Він просив "слуг народу" проголосувати за земельну реформу за два дні, оскільки в лютому Україна матиме переговори з МВФ.

Під час обговорення ініціативи Зеленський пообіцяв народним обранцям, що землю не скуповуватимуть іноземці та великі фірми. Ті своєю чергою заявили, що "налаштовані сидіти до перемоги", однак частина з них не готова дати голоси за документ. Зокрема, категорично проти виступив нардеп Олександр Дубінський.

Такий вигляд мають правки до законопроєкту про ринок землі на папері:

Також президент на зустрічі з монобільшістю запевнив, що про жоден розпуск Верховної Ради зараз мови бути не може. Він переконує, що всі ці чутки "розганяють вороги".

Як відомо, 6 лютого Рада планує приступити до розгляду законопроєкту про ринок землі в другому читанні.

Зазначимо, що напередодні Зеленський заявив, що міністерства та Верховна Рада не виконали дев'ять поставлених перед ними завдань.

У столиці почали збиратися активісти, які хотіли, щоб влада прислухалася до їхніх вимог щодо впровадження ринку землі в Україні. Спершу люди прийшли під ОПУ.

Там вони закликали Зеленського зустрітися з аграріями та прислухатися до їхньої думки. Потім колона з плакатами вирушила до будівлі Верховної Ради України, де 6 лютого розглянуть законопроєкт про введення ринку землі сільськогосподарського призначення.

Пізніше стало відомо, що учасникам мітингу, які зібралися з протестами проти запровадження ринку землі в Україні, платять від 140 до 300 гривень.

Як інформує кореспондент OBOZREVATEL, в Раді тривають напружені "торги" між фракціями за голоси, необхідні для ухвалення документа. За його словами, нардепи налаштовані сидіти "до перемоги", але ніхто не знає, як довго відбуватиметься голосування.

Водночас "Слуга народу" погодилася виступити за проєкт про запуск ринку землі тільки після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

"Пройшлися щодо всіх зауважень, які були до закону про землю, і фракція підтримала, звісно, голосування за цей надважливий для нашої країни документ", – сказав депутат від "Слуги народу" Микита Потураєв у кулуарах Верховної Ради.

Пізніше глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Верховна Рада найближчим часом не зможе запустити ринок землі в Україні.

Очікується, що парламент розглядатиме відповідний проєкт закону ще два місяці.

Як писав OBOZREVATEL, монобільшість Верховної Ради України спільно з фракцією "Опозиційна платформа – За життя" підтримали в першому читанні постанову №1017 про ухвалення законопроєкту "Про внесення змін до статті 76 і 77 Конституції України".

Воно передбачає зменшення конституційного складу парламенту до 300 народних депутатів, а також закріплює пропорційну виборчу систему.

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