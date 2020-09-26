Зеленський приїхав на місце падіння Ан-26 та оголосив жалобу в Україні. Відео

Президент України Володимир Зеленський уранці 26 вересня прибув на місце катастрофи військового літака Ан-26 у Чугуєві під Харковом. Він оголосив суботу днем національного трауру.

Відповідне відео оприлюднили на Telegram-каналі "Харків 1654". Автори уточнили, що з президентом був голова Харківської ОДА Олексій Кучер (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зі свого боку, Telegram-канал "ВЕХА (Харків)" повідомив, що Зеленський із журналістами спілкуватися відмовився. Він лише сказав кілька слів щодо того, що дуже шкодує про те, що трапилося.

З главою держави на Харківщину прибули головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак і голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Згодом пресслужба президента повідомила, що Зеленський підписав указ №410/2020 про оголошення в Україні дня жалоби 26 вересня.

"Через трагедію, що трапилася внаслідок катастрофи військового літака Ан-26 під час планових навчальних польотів 25 вересня 2020 року поблизу м. Чугуєва Харківської області та призвела до загибелі військовослужбовців Повітряних сил Збройних сил України, з метою вшанування пам'яті загиблих постановляю: оголосити в Україні 26 вересня 2020 року днем жалоби", – йдеться в документі.

Згідно з указом, у день жалоби на всій території України має бути приспущено Державний прапор на будинках і спорудах органів державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.

Усі розважально-концертні заходи має бути скасовано, а до програм теле- й радіопередач – внесено відповідні зміни.

"Учора ми втратили молодих хлопців-курсантів і досвідчених військових, у яких попереду було все життя і, впевнений, не одна бойова звитяга. Важко підібрати слова, щоб висловити біль від цієї втрати. Важко знайти потрібні фрази, щоб утішити батьків, дружин і діточок загиблих воїнів. Уся країна сьогодні буде у скорботі разом з їхніми родинами. Я підписав указ про оголошення 26 вересня днем жалоби", – заявив президент.

Указ Зеленського про день жалоби. Скриншот сторінки

Ще одна заява президента щодо трагедії було оприлюднено на його офіційному Telegram-каналі. У ній Зеленський наголосив, що Україна втратила 26 своїх достойних синів.

"25 загинули на місці і один – від опіків, несумісних із життям, у лікарні. Ще один перебуває на лікуванні. Молимося за його якнайшвидше одужання. Держава має забезпечити лікування постраждалого курсанта й надати компенсації тим, хто втратив близьких. Україна не забуває своїх Героїв", – написав президент.

Також він наполіг на тому, щоби причини цієї авіакатастрофи було оперативно з'ясовано, а розслідування було об'єктивним і неупередженим.

Як повідомляв OBOZREVATEL, одразу після катастрофи Ан-26 25 вересня Зеленський пообіцяв терміново створити комісію для розслідування всіх обставин і причин трагедії. Президент зазначив, що його глибоко ранило те, що трапилося.