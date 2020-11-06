Зеленський приїхав на Донбас: зустрінеться з бійцями на передовій
22 жовтня Зеленський відвідав із робочим візитом Донецьку область
6-7 серпня президент здійснив дводенний візит на Донбас
Також 27 травня глава держави приїжджав на позиції ЗСУ в Луганській області
Президент України Володимир Зеленський 6 листопада прибув із робочою поїздкою до Луганської області.
Як повідомляється на офіційному сайті глави держави, він зустрінеться з військовослужбовцями, які перебувають на передових позиціях у зоні ООС.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 жовтня Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку до Донецької області.
7 серпня президент України відвідав "нульові позиції" на Донбасі.
Тоді Зеленський поділився враженнями від свого дводенного візиту на Донбас і розповів про побут військових ЗСУ на передовій.
Раніше глава держави під час візиту в Донецьку область вручив нагороди Героям, які несуть службу в зоні ООС.
Водночас Зеленський після спілкування з військовими на Донбасі заїхав по солодощі в місцевий магазин.