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24 вересня • оновлено в 00:33
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Зеленський приїхав до Трампа: озвучені плани у США

1.8т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський прибув до США з робочим візитом.

Про це повідомили в Facebook на сторінці Офісу президента в понеділок, 23 вересня, о 23-й годині (о 16-й за місцевим часом).

Зеленський візьме участь у 74-й сесії Генеральної Асамблеї ООН і виступить із промовою під час загальних дебатів, а також візьме участь у саміті з Цілей сталого розвитку.

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Не менше години: Пристайко розкрив деталі зустрічі Зеленського з Трампом

"Глава держави проведе низку двосторонніх зустрічей з лідерами іноземних держав, зокрема з президентом США Дональдом Трампом", – йдеться в повідомленні.

Також Зеленський зустрінеться з лідерами української громади Сполучених Штатів і з представниками американських ділових кіл.

Трамп і Зеленський

Трамп і Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні лідер США Дональд Трамп висловив надію, що побачить "більше чесності" від України за президентства Володимира Зеленського. За його словами, однією з ключових тем буде обговорення боротьби з корупцією в Україні.

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Особи
Дональд Трамп Володимир Зеленський
Місце
США Нью Йорк
Тег
ООН
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Карпов Стас
Карпов Стас
Ну все, точно денег будет просить
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
"Мсье, же нема пас сиж жур!" - и пипиской по роялю!
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