Зеленський пригрозив потужною відповіддю ЗСУ на обстріли терористів
Президент України Володимир Зеленський заявив, що, попри перемир'я, воїни ЗСУ будуть давати жорстку відсіч російським терористам у разі серйозних збройних атак.
Таке попередження він озвучив під час пресбрифінгу у лікарні "Охматдит". Глава держави наголосив, що не сумнівається у міці української армії (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"Що стосується наших воїнів, ви знаєте, що вони у нас дуже потужні, вони Герої. Якщо буде здійснюватися якась річ серйозна, атака, серйозні постріли, які виходять з рамок, про що ми домовилися, вони будуть дуже потужно відповідати", – запевнив Зеленський.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Зеленський заявив, що припинення вогню на Донбасі – це головна умова закінчення війни. Україна робить для цього все необхідне, втім кінцевий результат залежатиме від Росії.
Раніше в ОПУ зазначили, що обстріли позицій ЗСУ з боку терористів на Донбасі після оголошення перемир'я зумовлені "автономністю" незаконних збройних формувань та невмінням бойовиків контролювати емоції.