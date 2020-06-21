Зеленський пригрозив Ірану судом через збитий літак

Юрій Сергієнко Політика 23:20, 21.06.2020

Україна буде змушена звернутися до міжнародних судів, якщо Іран не виконає свої зобов'язання щодо збитого в січні літака авіакомпанії МАУ.

Про це український президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю канадському виданню The Globe and Mail. За його словами, йдеться не тільки про повернення "чорних скриньок".

"Я сподіваюся, що в решті-решт ми зможемо розраховувати на політику іранського уряду, орієнтовану на результат. Тому що йдеться не тільки про неповернення нам "чорних сриньок". А також й про інші обіцянки", – сказав глава держави.

Зеленський уточнив, що іранська влада має принести офіційні вибачення, а також виплатити адекватні компенсації.

"Вони мають зробити те, що обіцяли. Інакше у нас не буде іншого вибору, і вони знають нашу позицію, крім як звертатися до міжнародних судів", – підкреслив президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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