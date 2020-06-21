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Зеленський пригрозив Ірану судом через збитий літак

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Політика
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  • Президент України Володимир Зеленський нагадав, що Іран має виконати свої зобов'язання

  • Йдеться про офіційні вибачення, а також про виплату адекватних компенсацій

  • Інакше Київ буде змушений звернутися до міжнародних судів

Володимир Зеленський пригрозив Ірану судом через збитий літак МАУ

Володимир Зеленський пригрозив Ірану судом через збитий літак МАУ

Україна буде змушена звернутися до міжнародних судів, якщо Іран не виконає свої зобов'язання щодо збитого в січні літака авіакомпанії МАУ.

Про це український президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю канадському виданню The Globe and Mail. За його словами, йдеться не тільки про повернення "чорних скриньок".

"Я сподіваюся, що в решті-решт ми зможемо розраховувати на політику іранського уряду, орієнтовану на результат. Тому що йдеться не тільки про неповернення нам "чорних сриньок". А також й про інші обіцянки", – сказав глава держави.

Зеленський уточнив, що іранська влада має принести офіційні вибачення, а також виплатити адекватні компенсації.

"Вони мають зробити те, що обіцяли. Інакше у нас не буде іншого вибору, і вони знають нашу позицію, крім як звертатися до міжнародних судів", – підкреслив президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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  1. /Політика