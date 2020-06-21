Зеленський пригрозив Ірану судом через збитий літак
Президент України Володимир Зеленський нагадав, що Іран має виконати свої зобов'язання
Йдеться про офіційні вибачення, а також про виплату адекватних компенсацій
Інакше Київ буде змушений звернутися до міжнародних судів
Володимир Зеленський пригрозив Ірану судом через збитий літак МАУ
Україна буде змушена звернутися до міжнародних судів, якщо Іран не виконає свої зобов'язання щодо збитого в січні літака авіакомпанії МАУ.
Про це український президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю канадському виданню The Globe and Mail. За його словами, йдеться не тільки про повернення "чорних скриньок".
"Я сподіваюся, що в решті-решт ми зможемо розраховувати на політику іранського уряду, орієнтовану на результат. Тому що йдеться не тільки про неповернення нам "чорних сриньок". А також й про інші обіцянки", – сказав глава держави.
Зеленський уточнив, що іранська влада має принести офіційні вибачення, а також виплатити адекватні компенсації.
"Вони мають зробити те, що обіцяли. Інакше у нас не буде іншого вибору, і вони знають нашу позицію, крім як звертатися до міжнародних судів", – підкреслив президент.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Пасажирський літак Boeing 737-800 "Міжнародних авіаліній України", який прямував рейсом PS752 Тегеран – Київ, розбився 8 січня поблизу столиці Ірану. На борту перебували 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Ніхто не вижив. Серед загиблих – 11 громадян України.
Вранці 11 січня Іран офіційно визнав, що літак МАУ був випадково збитий ракетою.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що наша країна чекає від Ірану повного визнання провини в катастрофі, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.
В Ірані спершу припускали, що "чорні скриньки" збитого літака передадуть для розшифрування до Франції. Потім не виключили, що відправлять їх до України.
Але 19 січня глава іранської комісії з розслідування авіаційних подій Організації цивільної авіації країни Хасан Резаіфар заявив, що іранські фахівці спробують розшифрувати самописці самостійно.
Іран хоче, щоб Україна підписала меморандум про взаєморозуміння, згідно з яким наша країна та сім'ї загиблих відмовилися б від права подавати в суд за збитий Boeing МАУ.
Але потім в Тегерані пообіцяли виплатити гроші сім'ям загиблих у катастрофі українського літака, який збили над Тегераном, для того щоб назавжди закрити питання про розслідування.
Заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін повідомив, що заяви іранської сторони про нібито завершення розслідування катастрофи літака МАУ не підтверджені жодними документами.
У червні 2020 року Іран заявив про рішення передати до Франції "чорні скриньки" зі збитого в небі над Тегераном Boeing 737 "Міжнародних авіаліній України", але пізніше назвав умови для їх передачі Україні.