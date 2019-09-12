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12 вересня • оновлено в 14:31
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Зеленський придумав покарання для кнопкодавів: що загрожує

4.6т Читати матеріал російською

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук опублікував законопроєкт президента Володимира Зеленського, яким пропонується штрафувати нардепів-кнопкодавів.

На своїй сторінці у Facebook він написав, що документом пропонується карати депутатів за кнопкодавство штрафом від 3 до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що на сьогодні становить приблизно 50-85 тисяч гривень.

Апарату Верховної Ради, в разі затвердження цієї ініціативи, буде доручено стежити за голосуванням депутатів і виявляти кнопкодавів.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

24 канал

Зеленський придумав покарання для кнопкодавів: що загрожує
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Стефанчук додав, що в регламентний комітет направлено звернення з вимогою розібратися з ситуацією з зафіксованими фактами кнопкодавства і дати їм правову оцінку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше депутатку Верховної Ради України 9-го скликання Олену Копанчук (фракція "Слуга народу") впіймали на кнопкодавстві.

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Особи
Руслан Стефанчук Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Законы писать основную массу не допускают,разговаривать при людях не дают,одна работа прийти и кнопку нажать по методичке розданной накануне,слуги и это считают тяжким,не творческим делом, бедные шоумены и парикмахеры.
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