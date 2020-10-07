Зеленський прибув з візитом до Британії: заплановані зустрічі на високому рівні

Президент України Володимир Зеленський розпочав офіційний візит до Великої Британії.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, у межах візиту глава держави проведе переговори з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, після яких відбудеться підписання українсько-британської Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство.

Також заплановано підписання низки інших двосторонніх документів щодо співпраці у сфері оборони та фінансової підтримки двосторонніх проєктів.

"Передбачена аудієнція Президента Володимира Зеленського та Олени Зеленської з Їхніми Королівськими Високостями Герцогом та Герцогинею Кембриджськими. Президент України проведе зустрічі зі спікером Палати громад парламенту Великої Британії Ліндсі Гойлом, лордом-мером лондонського Сіті Уїльямом Расселом. Також Володимир Зеленський відвідає Лондонську фондову біржу та зустрінеться з британськими інвесторами", – повідомили в ОП.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 жовтня президент України Володимир Зеленський взяв участь у роботі 22 саміту Україна-ЄС у Брюсселі, який став першим реальним двостороннім самітом Євросоюзу з третьою країною, проведеним фізично з моменту початку пандемії COVID-19.

OBOZREVATEL зібрав найважливіше про порядок денний цієї зустрічі.