Зеленський прибув з перевіркою до Чернігова: відео зустрічі

Гліб Іванов Політика 14:07, 10.06.2020

Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Чернігівської області.

У ході поїздки глава держави планує ознайомитися з роботою лікарів під час епідемії коронавірусу і зустрінеться з підприємцями з аграрного сектору, повідомили у Facebook Офісу президента, опублікувавши відповідне відео (щоб подивитися, доскрольте до кінця).

Крім того, Зеленський зустрінеться з колективом одного з чернігівських університетів.

Зеленський прибув з перевіркою до Чернігова
Скріншот

Також очільник держави має намір перевірити хід реалізації національної програми "Велике будівництво" на території Чернігівської області.

Зеленський прибув з перевіркою до Чернігова
Скріншот
Зеленський прибув з перевіркою до Чернігова
Скріншот
Зеленський прибув з перевіркою до Чернігова
Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський з нагоди Дня журналістики зустрівся з представниками низки українських ЗМІ в неформальній обстановці.

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