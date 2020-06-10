Зеленський прибув з перевіркою до Чернігова: відео зустрічі

Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Чернігівської області.

У ході поїздки глава держави планує ознайомитися з роботою лікарів під час епідемії коронавірусу і зустрінеться з підприємцями з аграрного сектору, повідомили у Facebook Офісу президента, опублікувавши відповідне відео (щоб подивитися, доскрольте до кінця).

Крім того, Зеленський зустрінеться з колективом одного з чернігівських університетів.

Зеленський прибув з перевіркою до Чернігова Скріншот

Також очільник держави має намір перевірити хід реалізації національної програми "Велике будівництво" на території Чернігівської області.

Зеленський прибув з перевіркою до Чернігова Скріншот

Зеленський прибув з перевіркою до Чернігова Скріншот

Зеленський прибув з перевіркою до Чернігова Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський з нагоди Дня журналістики зустрівся з представниками низки українських ЗМІ в неформальній обстановці.

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