Зеленський слідом за "слугами" прибув на Донбас

Дар'я Дурова Політика 18:44, 22.10.2020

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 22 жовтня, почав свою робочу поїздку до Донецької області.

Про це повідомляється на сайті Офісу президента. Пресслужба зазначила, що глава держави планує ознайомитися зі станом реалізації програми "Велике будівництво" в регіоні. Напередодні на схід України прибули народні обранці від СН.

"Також президент візьме участь у церемонії відкриття спортивного об'єкту та обговорить із видатними українськими спортсменами перспективи розвитку спорту в нашій країні", – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 21 жовтня глава країни здійснив поїздку до Волинської області, перевіривши там об'єкти "Великого будівництва".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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