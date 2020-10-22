Зеленський слідом за "слугами" прибув на Донбас
Президент України Володимир Зеленський у четвер, 22 жовтня, почав свою робочу поїздку до Донецької області.
Про це повідомляється на сайті Офісу президента. Пресслужба зазначила, що глава держави планує ознайомитися зі станом реалізації програми "Велике будівництво" в регіоні. Напередодні на схід України прибули народні обранці від СН.
"Також президент візьме участь у церемонії відкриття спортивного об'єкту та обговорить із видатними українськими спортсменами перспективи розвитку спорту в нашій країні", – сказано в повідомленні.
Нагадаємо, 21 жовтня глава країни здійснив поїздку до Волинської області, перевіривши там об'єкти "Великого будівництва".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Глава фракції "Слуги народу" Давид Арахамія раніше повідомив, що на Донбас відправляться 120 їх нардепів. Він сказав, що "слуги" поїдуть "не на Мальдіви, а на передову", щоб дізнатися про те, що реально там відбувається.
Вранці 21 жовтня більше ста депутатів від СН вирушили з дводенною робочою поїздкою на Донбас.
У Костянтинівці, куди прибули нардепи, сталася перепалка між ветеранами АТО та Арахамією. Причиною стала його заява про необхідність скоротити чисельність небойового складу армії.